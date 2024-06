Re Carlo, ultime notizie. La toccante presenza al Royal Ascot

Fonte: Getty Images Zara Tindall abbraccia Lady Gabriella

Re Carlo è raggiante mentre dà il via al Royal Ascot. Al suo fianco Camilla in blu elettrico domina la scena mentre Lady Gabriella Kingston ha fatto la sua comparsa in carrozza accanto alla Principessa Anna, dopo aver perso prematuramente il marito qualche mese fa, ad appena 45 anni. E Zara Tindall le ha dato il più caloroso benvenuto con un abbraccio affettuoso.

Carlo, il gesto toccante per Lady Gabriella dopo il lutto

Carlo prosegue questa settimana con gli appuntamenti fitti della sua agenda, malgrado stia ancora lottando contro il cancro. Dopo la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera che si è tenuta il 17 giugno a Windsor, il Re è comparso nuovamente in pubblico per l’apertura del Royal Ascot, l’evento ippico più importante al mondo che si tenne prima volta nel 1825 durante il regno di re Giorgio IV.

L’edizione 2024 è speciale come tutti gli eventi reali accaduti quest’anno a causa della malattia del Re e del tumore di Kate Middleton. Ma non solo. Infatti, a questo Royal Ascot, Carlo ha invitato Lady Gabriella Kingston a partecipare insieme alla Famiglia Reale, dopo il tragico lutto che l’ha colpita nei mesi scorsi. Infatti, suo marito Thomas Kingston, eroe di guerra, è stato trovato morto all’età di soli 45 anni nella villa dei suoi genitori all’inizio dell’anno.

Fonte: Getty Images

Lady Gabriella era presente anche al Trooping The Colour e si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace, anche se in quell’occasione, l’attenzione del mondo era tutta per il ritorno in pubblico di Kate Middleton.

A rendere ancora più toccante la sua presenza è stato il modo così affettuoso con cui Zara Tindall, la figlia di Anna e quindi la nipote di Carlo, l’ha accolta, abbracciandola stretta a sé. In effetti, Zara è una persona molto affettuosa. Anche quando ha incontrato il Re, qualche tempo dopo la sua diagnosi di cancro, lo ha baciato teneramente in pubblico.

Camilla in blue elettrico domina il Royal Ascot

A parte questo gesto molto commovente, a dominare la scena nel primo giorno del Royal Ascot è la Regina consorte Camilla.

La moglie di Carlo è arrivata in carrozza con lui indossando un soprabito blu elettrico sopra un abito blu elettrico, entrambi abbinati a un cappello che ricorda quello di Robin Hood, anch’esso blu elettrico, mentre guanti, maxi clutch e décolleté sono beige, perfettamente coordinate al colore dei suoi capelli che spuntano dal copricapo a onde.

Fonte: Getty Images

Il Royal Ascot è un appuntamento che Carlo e Camilla amano molto, come d’altro canto Elisabetta II che è stata proprietaria di diversi purosangue e nel corso dei suoi 70 anni di regno ha vinto con 21 cavalli. Anche Carlo e Camilla sono dei grandi appassionati di ippica che praticano abitualmente. Ma amano molto anche le scommesse e seguono con grande interesse le gare che si tengono durante questo prestigioso appuntamento.

Fonte: Getty Images

A far compagnia ai Sovrani, ci sono anche Annabel, la sorella di Camilla, e suo figlio Sir Ben Elliot, Zara e Mike Tindall, Eugenia di York e la Duchessa di Gloucester.