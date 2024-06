Carlo, ultime notizie. Il Re al Garter Day. Camilla in difficoltà e il malore di una guardia

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo

Dopo un weekend pieno di impegni con il Trooping the Colour, Carlo e Camilla tornano in pubblico per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera e succede di tutto.

Carlo e Camilla alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera

Carlo e Camilla hanno presenziato alla cerimonia che si tiene ogni anno dal 1948 per celebrare il più antico ordine cavalleresco della Gran Bretagna, quello della Giarrettiera. Il Re e la Regina consorte hanno sfilato al Castello di Windsor indossando i pesanti mantelli di velluto blu e il tradizionale cappello a ostrica piumato sotto il sole.

Con loro c’erano alcuni dei membri più importanti della Famiglia Reale, come la Principessa Anna, il Principe Edoardo e sua moglie Sofia e William. Mentre Kate Middleton era assente, infatti la Principessa del Galles dopo il Trooping the Colour è tornata a vita privata per proseguire le cure anticancro.

Malgrado i molteplici impegni ravvicinati e la malattia del Re, Carlo e Camilla sono apparsi sereni e riposati, anche se durante la cerimonia è successo un po’ di tutto, soprattutto alla Regina consorte.

Camilla in difficoltà sulle scale

In effetti, la Sovrana ha sempre qualche problema con gli eventi all’aria aperta. Il vento sembra accanirsi sempre contro di lei o forse non la sa gestire, specialmente quando indossa abiti impegnativi, come quello sfoggiato durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera.

Camilla infatti indossa sotto il mantello di velluto blu un ampio abito bianco ricamato con la gonna che arriva fino ai piedi. Il vestito da cerimonia dai maxi volumi, che sembra quasi da sposa, non è facile da portare specialmente se si deve partecipare a un corteo che prevede anche una discesa dalle scale.

La Regina consorte si aggrappa alla ringhiera in evidente difficoltà mentre scende i gradini. Il vento soffia al contrario e il cappello a ostrica le finisce sugli occhi coprendole la visuale. Non può nemmeno contare sul sostegno di suo marito che si trova dall’altra parte del corrimano e nemmeno la guarda, concentrato com’è sul suo mantello e sugli scalini. Non è la prima volta che Carlo non si accorge che sua moglie è in difficoltà, infatti una scena simile si è svolta all’arrivo in Francia durante la visita di Stato dello scorso autunno. In quel caso Camilla ha rischiato davvero di cadere.

Malore durante la cerimonia

Ma Camilla non è l’unica ad avere qualche problema durante la cerimonia. Infatti, una delle guardie ha avuto un malore. Forse il caldo eccessivo, l’emozione e la divisa troppo pesante hanno determinato lo svenimento. Il soldato viene immediatamente soccorso da altri due militari che lo sorreggono per le braccia, evitando che casa rovinosamente a terra, e poi lo aiutano ad uscire dal corteo.