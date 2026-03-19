Re Carlo, Camilla Regina confetto: dal rosa baby al bianco sposa. E una eccezione

Camilla si trasforma in Regina confetto durante la visita del Presidente nigeriano, tra look rosa baby e ricamati. Ma poi si accende di rosso e Carlo approva

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Più gli anni passano, più Camilla sta imparando i trucchi della Regina Elisabetta, compresi quelli di stile che sta mettendo in atto durante la visita di Stato del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu. Così, la Fata confetto de Lo schiaccianoci si è trasformata nella Regina confetto, a giudicare dagli ultimi look della Sovrana consorte. E Re Carlo plaude.

Re Carlo approva lo stile di Camilla

Re Carlo è assolutamente concorde con lo stile adottato da sua moglie, la Regina Camilla. In fondo, lui da sempre sognava al suo fianco una donna morigerata, dai gusti classicamente british, poco incline alle tendenze di moda e al glamour. Infatti, mal sopportava Diana, così appassionata di moda, amante delle grandi firme internazionali, una su tutte Versace.

Al contrario, Camilla si è sempre affidata a stilisti inglesi e ultimamente veste nelle occasioni più formali Fiona Clare che realizza per lei completi classici, dalle forme essenziali, senza particolari estrosità. Proprio come piace a Carlo che non ha mai accettato di essere messo in ombra dalla sua dolce metà. E l’attuale consorte di certo non lo fa in pubblico, mentre a casa pretende i suoi spazi e non ha mai voluto vendere la sua villa di campagna dove si rifugia per disintossicarsi da regole e protocolli.

Quindi, Re Carlo approva in tutto e per tutto gli abiti della Regina, compresi quelli che sta sfoggiando durante la visita di Stato del Presidente nigeriano in Gran Bretagna.

Regina Camilla con l’abito rosa baby

Memore dei completi color pastello della Regina Elisabetta II, Camilla ha accolto i suoi ospiti con un look rosa baby o confetto. Un outfit monocolore che sembrava uscito dal guardaroba di Buckingham Palace della defunta Sovrana.

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Camilla infatti ha indossato un soprabito, un abito, una sciarpa e un cappello con decorazioni appariscenti rosa, guanti bianchi e soprattutto la borsa Lady Dior, ovviamente rosa. L’unica vera trasgressione ai suoi outfit classici sono le borse. La Regina consorte infatti ha una vera passione per quelle firmate.

Camilla con l’abito bianco ricamato

Dopo il look rosa, Camilla ha deliziato i suoi ospiti con un abito di gala neoromantico per il banchetto di Stato dove Kate ha indossato un vestito verde. Sua Maestà ha scelto il regale bianco, o meglio il color crema, più caldo per il look da sera.

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Il vestito, finemente ricamato, è ovviamente firmato Fiona Clare e la moglie di Carlo lo ha impreziosito con tiara di zaffiri e diamanti con orecchini abbinati appartenuti alla defunta Regina, la sua collana a forma di serpente di diamanti, la fascia e la stella dell’Ordine della Giarrettiera e l’Ordine della Famiglia Reale del Re. Nemmeno al suo matrimonio aveva un outfit così da sposa.

Camilla si accende di rosso

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Camilla ha dato una svolta nel suo stile con il terzo look sfoggiato durante la visita di Stato del Presidente nigeriano. Ecco l’eccezione che conferma la regola. Alla cerimonia di commiato, la Regina si è presentata con un abitino rosso scarlatto bordato di nero, che ha abbinato a collant velate e décolleté nere. E intorno al collo non mancano le tradizionali perle.