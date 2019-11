Chi è Giovanni di Giacomo, l'ex compagno di Heather Parisi

editato in: da

Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico, è l’ex compagno di Heather Parisi, nonché padre della sua seconda figlia, la 19enne Jacqueline Luna. La ballerina e conduttrice statunitense è madre anche di Rebecca Jewel, 25 anni e nata dal matrimonio con Giorgio Manenti, e dei gemelli Dylan Maria ed Elizabeth, venuti al mondo 10 anni fa e frutto della storia d’amore con Umbero Maria Anzolin.

Di Giacomo, originario di Piacenza e nato nel 1963, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1988. Nel 1993 ha invece ottenuto la specializzazione post laurea in Ortopedia e Traumatologia. Considerato uno dei massimi esperti di chirurgia della spalla, esercita nella capitale e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di responsabile medico presso diverse associazioni nazionali e internazionali legate al mondo del tennis professionistico.

Giovanni Di Giacomo, che si occupa anche di chirurgia artroscopia del ginocchio e del gomito, ha un ottimo rapporto con la figlia Jacqueline Luna. Sul profilo Instagram della ragazza si possono vedere diversi scatti e video a lui dedicati e accompagnati da caption cariche d’affetto come “papà ti amo”.

Del rapporto con il genitore la ragazza ha parlato giusto in questi giorni, in reazione alle dichiarazione fatte dalla madre nello studio di Live – Non è la D’Urso. Ospite dell’ultima puntata del programma in compagnia del marito e dei gemelli, la Parisi ha raccontato di aver subito violenza domestica per diversi anni dal suo ex marito Giorgio Manenti, padre di Rebecca Jewel.

A seguito di queste pesantissime dichiarazioni da parte della ballerina che ha segnato la storia della tv italiana degli anni ’80, Jacqueline Luna ha postato sul suo profilo Instagram una storia con un tag a Barbara D’Urso e una domanda a dir poco lapidaria: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?“. Il contenuto, poi rimosso, ha scatenato non poche polemiche tra i follower.

Giusto ieri, la diciannovenne, legatissima alla sorella maggiore Rebecca Jewel, ha replicato a un hater invitandolo a non giudicare chi l’ha cresciuta e definendo il padre “un eroe”, “l’uomo più importante della mia vita” e “un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna”.