Heather Parisi commossa: la figlioccia Guendalina si è sposata

Heather Parisi ha voluto condividere con i suoi follower la grande gioia per il matrimonio della figlia di suo marito, Guendalina. Pioggia di mi piace per Guendalina, con la quale la celebre showgirl sembra avere un ottimo rapporto.

Non è mai facile riuscire a unire due famiglie ma le due hanno avuto modo di conoscersi molto bene in circa 15 anni. Lei rende felice suo padre, Umberto Maria Anzolin, è un’ottima matrigna e le ha donato due fratellastri nel 2010, i gemelli Elizabeth e Dylan.

Heather Parisi: matrimonio in Italia

Dal 2011 Heather Parisi e la sua famiglia vive a Hong Kong. Nelle foto che condividono c’è raramente spazio per l’altra parte, ovvero per le due figlie di suo marito, Umberto Maria Anzolin. Ciò non vuol dire che ci siano dei contrasti, anzi.

La distanza ha però un netto peso in tutto questo. Nessun dubbio, però, sulla presenza dell’armata Parisi-Anzolin per il matrimonio di Guendalina. Per l’occasione Heather Parisi ha scelto di condividere alcuni scatti e video. Nella prima si vede Guendalina, oggi 32enne, mano nella mano con suo padre, in uno splendido giardino fiorito.

Una sposa raggiante in quel di Arzignano, in Veneto, mostrata anche in un primo piano che ne valorizza il viso. Tantissimi commenti entusiasti per lei, che sorride dinanzi alla camera con uno sguardo cinematografico, un fiore bianco tra i capelli ben acconciati e un abito principesco.

Grande emozione la si legge anche nello sguardo di suo padre, che tiene sotto braccio la sua bambina nel video girato della loro uscita di casa. Grande tranquillità tutt’intorno, avendo scelto di condividere questo momento unicamente tra i famigliari stretti. Gli invitati l’hanno attesa direttamente in chiesa.

Messaggio semplice ma sentito, quello di Heather Parisi, che su Instagram ha scritto: “Che splendida giornata. Guendalina, ti amiamo”.

Heather Parisi e sua figlia Jacqueline

I rapporti in famiglia possono però essere particolarmente complessi. Per quanto incredibile, la serenità mostrata in questo post d’auguri per la figlioccia Guendalina, sarebbe impensabile sul fronte Jacqueline. Si tratta della sua seconda figlia, nata nel 2000 e frutto della relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Forti tensioni tra le due, giunte sui giornali dopo la dura risposta della giovane alle parole della madre. Quest’ultima, intervistata nel programma Belve, aveva parlato di una famiglia allargata molto serena. La sua secondogenita, però, ha avuto qualcosa da ridire in merito, eccome.

Nota al pubblico soprattutto come la fidanzata del cantante Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo ha rivelato sui social di non vedere sua madre da dieci anni. Viene da pensare che a porre un enorme ostacolo tra loro sia stata la scelta di cambiare vita radicalmente da parte della showgirl. Nel 2011 si è infatti trasferita a Hong Kong e di certo riuscire a vedersi con frequenza, e conoscersi, non dev’essere la cosa più facile al mondo.

Al tempo del trasferimento Jacqueline aveva soltanto 11 anni, il che spiega di certo l’acredine accumulata nei confronti della madre. Una storia che fa il pari con le voci in circolazione sul pessimo rapporto della Parisi con la sua primogenita, Rebecca Jewel Manenti, nata nel 1994 dal rapporto con Giorgio Manenti.

Parlando di loro due nello specifico, a Francesca Fagnani aveva detto: “Loro ormai sono donne, ma certo che hanno un rapporto con me. Abbiamo sei figli e andiamo d’accordo con tutti. Chi vive a Roma, chi a Vicenza, chi sta a Los Angeles, l’altro sta ad Oxford e Cambridge. Con la lontananza è molto difficile, ma ci vediamo. Il rapporto è unito, al di là di quel fastidioso gossip. Chi parla crede di saperne più di me”.

Durissima la risposta di Jacqueline, che si è dissociata del tutto dalle sue parole, sottolineando come sua madre non abbia informazioni sulla sua vita, se non via social come una qualunque follower. La risposta da Hong Kong non si è fatta attendere, e di certo non va a comprovare quel rapporto sereno e gioioso paventato: “Usa i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like. Sa che incasserò ogni suo colpo senza reagire. Una madre fa questo, perdona e aspetta paziente”.