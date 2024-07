Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi che aspetta un figlio da Ultimo, mostra il pancino al Giffoni Film Festival

Jacqueline Luna Di Giacomo protagonista al Giffoni Film Festival. Per la prima volta la figlia di Heather Parisi ha mostrato il pancino che cresce dopo l’emozionante annuncio allo Stadio Olimpico di Roma. L’attrice e stilista è incinta del cantante Ultimo. Un bebè cercato e fortemente voluto dalla coppia, ormai unita da quattro anni. La Di Giacomo, 24 anni, è apparsa raggiante e allo stesso tempo emozionata per il suo debutto televisivo.

Jacqueline Luna Di Giacomo al Giffoni Film Festival: la fidanzata di Ultimo debutta come attrice

Dopo aver studiato alla New York Film Academy, Jacqueline Luna Di Giacomo sogna di affermarsi come attrice. Il debutto è arrivato con la serie Never too late, un coproduzione Rai Fiction e Propaganda Italia, che racconta in 10 puntate, in uscita a fine anno su RaiPlay, uno scenario distopico sulle conseguenze del collasso ambientale. Pur trattando temi di attualità con serietà narrativa, rimane una serie divertente, dove aspettarsi momenti di svago, leggerezza, avventura e segna il debutto da attrice per la fidanzata di Ultimo.

“È la mia prima volta sul set e la prima volta che vedo le immagini della serie. Sono molto emozionata”, ha detto la figlia di Heather Parisi per poi condividere con i ragazzi in sala una riflessione sul modo in cui intendiamo il tempo: “Ciò che accomuna il passato e il futuro immaginato nella serie, ma non il nostro presente, è la velocità. Oggi è tutto molto veloce e la noia, qualcosa che è difficile da avere, perché siamo abituati ad avere tutto subito. Nel futuro invece i ragazzi passano le giornate ad annoiarsi”.

Nel cast anche: Arianna Becheroni, Dana Giuliano, Elena Curci, Elisa Pierdominici, Matteo Taranto, Mikaela Neaze Silva, Roberta Mattei, Roberto Nocchi. Sul suo personaggio, la Di Giacomo ha spiegato: “Per entrare nel personaggio ho scritto un diario personale di Caterina, ogni giorno mi immedesimavo in lei e scrivo appunti come se fossi davvero lei. Caterina è piena di cazzimma. Forse è quella che ha più rabbia di tutti perchè è più grande e ha in sé un vago ricordo di cosa significhi il mare”.

Fonte: IPA

Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante Ultimo aspettano un bebè

Jacqueline Luna Di Giacomo ha mostrato il pancino che cresce con fierezza. Per la sua partecipazione al Giffoni Film Festival ha sfoggiato una tutina total white con pantaloni a bermuda del suo marchio: Giveme? by Jacqueline. La figlia di Heather Parisi è infatti anche un’imprenditrice e sogna di farsi largo con le sue attività fashion oltre a lasciare il segno come attrice. All’evento è sempre stata sorridente e non si è negata con i fan: ha concesso selfie e autografi a tutti.

Jacqueline Luna Di Giacomo è quasi al settimo mese di gravidanza: tra poco più di due mesi nascerà il figlio che aspetta da Ultimo. Un maschietto che molto probabilmente, stando alle ultime indiscrezioni, si chiamerà Edoardo, in onore di un caro amico di Niccolò Moriconi (questo il vero nome di Ultimo) scomparso prematuramente.

Fonte: IPA

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono legati dal 2020: si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. La ragazza non ha però alcun rapporto con la famosa madre, che vive attualmente a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli avuti da lui. Jacqueline è nata dalla relazione con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo.