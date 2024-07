Ultimo e Jacqueline, come si chiamerà davvero il loro bambino

Una cosa è certa: il futuro bambino non si chiamerà Emanuele. La notizia è stata smentita da Ultimo in persona, ma avanza l'ipotesi di Edoardo

Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, Edoardo sarà il loro primogenito

Negli ultimi giorni, una notizia carica di emozione ha rapito il cuore dei fan di Ultimo. Durante il suo recente concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il noto cantautore romano ha sorpreso tutti con un annuncio speciale, trasformando una serata di musica in un evento indimenticabile.

La scena è stata profondamente emozionante. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha invitato sul palco la sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, e con un gesto pieno di amore e tenerezza le ha baciato il pancione, rivelando così l’attesa del loro primo figlio. “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”. Con queste parole toccanti, Ultimo ha annunciato ai suoi fan che presto lui e Jacqueline diventeranno genitori, scatenando una standing ovation e lacrime di gioia tra il pubblico.

Le voci di una possibile gravidanza circolavano già da inizio giugno, ma è stato proprio durante il concerto che Ultimo e Jacqueline hanno ufficializzato la notizia, suscitando una forte emozione tra i presenti. La coppia, legata da circa quattro anni, ha sempre mantenuto un basso profilo sui social, condividendo poco della loro vita privata e dimostrando di preferire un approccio discreto alla fama.

Una vacanza con la E

Dopo il commovente annuncio e l’entusiasmo suscitato dai nuovi concerti previsti per il 2025, Ultimo e Jacqueline hanno deciso di prendersi una meritata pausa. La coppia ha scelto di trascorrere una vacanza rilassante in Sicilia, un luogo ideale per riposarsi e prepararsi alle grandi novità che li attendono. Tra le acque cristalline e i paesaggi mozzafiato dell’isola, Ultimo e Jacqueline si stanno godendo momenti di intimità e serenità, lontani dai riflettori.

Nel condividere il video dell’annuncio della gravidanza, entrambi hanno utilizzato un cuore azzurro e la lettera ‘E’ come didascalia, scatenando la curiosità dei fan sul possibile nome del futuro bambino.

Quale sarà il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline? Non è Emanuele

La lettera ‘E’ ha innescato una serie di congetture tra i fan, con molti che hanno ipotizzato che il nome del bambino potesse essere Emanuele. Tuttavia, queste speculazioni sono state prontamente smentite dallo stesso Ultimo. Attraverso un video emerso su TikTok, è stato rivelato che il nome scelto per il nascituro potrebbe essere un omaggio a un caro amico del cantante, Edoardo, tragicamente scomparso qualche anno fa.

Sui social media, in particolare su X, i fan hanno avanzato ulteriori ipotesi, ma la scelta sembra orientarsi su Edoardo, un nome carico di significato per Ultimo. Questa decisione, se confermata, non sarebbe solo un gesto d’amore verso il futuro figlio, ma anche un tributo commovente alla memoria di un amico caro. Edoardo era infatti un caro amico di Ultimo, la cui vita si è tragicamente interrotta troppo presto. A lui il cantante ha dedicato la toccante canzone Diamante nel cielo, un brano che parla della morte dell’amico in un incidente stradale e che fu scartato al Festival di Sanremo 2015.

Alcuni fan vedono nella scelta del nome Edoardo un gesto meraviglioso e simbolico, mentre altri notano che Jacqueline non ha mai conosciuto Edoardo, il che potrebbe rendere questa decisione insolita. Però, conoscendo la sensibilità e la profondità artistica di Ultimo, non sorprende che egli voglia onorare il legame con il suo caro amico in questo modo speciale.