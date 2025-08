Jacqueline Luna di Giacomo mostra il suo fisico dopo la gravidanza

IPA Jaqueline Luna di Giacomo

Jacqueline Luna di Giacomo e Ulimo sono legati dal 2021 da una romantica storia d’amore che li ha portati fino a diventare genitori. Il 30 novembre 2024, infatti, è nato il piccolo Enea, che ha illuminato di grande gioia le loro vite. Ma la figlia di Heather Parisi non ha mai nascosto le sue fragilità, parlandone apertamente anche con i suoi sostenitori sui social.

Di recente, infatti, la fidanzata del cantante aveva svelato di non sentirsi mai abbastanza, mentre adesso ha deciso d’infondere una dose di autostima a tutte le neo mamme, mostrando il suo fisico dopo la gravidanza.

Jacqueline Luna di Giacomo, il fisico dopo la gravidanza

Jacqueline Luna di Giacomo è diventata mamma da quasi un anno e non perde occasione per parlare di questa sua nuova esperienza sui social con delle dolci foto e delle stories che raccontano le sue nuove emozioni. Di recente la fidanzata di Ultimo, infatti, ha condiviso un tenero video in cui tiene in braccio il figlioletto e lo accarezza dolcemente, commentando con una didascalia che racconta la gioia provata in questi primi mesi di maternità: “Gli 8 mesi più veloci della mia vita. Amo essere la tua mamma”.

Ma Jacqueline Luna di Giacomo ha detto apertamente la sua anche sugli aspetti più complicati della gravidanza e del post parto, pubblicando di recente una story su Instagram in cui ha mostrato il suo fisico dopo aver dato alla luce al piccolo Enea. La figlia della famosa showgirl ha svelato di soffrire ancora di qualche inestetismo estetico dovuto alla dolce attesa: “Piccolo appunto: la mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa. La amo per ciò che mi ha permesso di fare”.

Ma la fidanzata di Ultimo ha anche rivelato la sua routine sportiva da quando è diventata mamma: “Mi alleno 2/3 giorni alla settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto”. Jacqueline Luna di Giacomo ha voluto lanciare un messaggio a tutte le giovani mamme che la seguono, invitandole ad accettarsi di più e a essere pazienti: “Mamme vi leggo. Ognuna ha i suoi tempi, ricordate. Dipende da età, stile di vita e tantissimi altri fattori”.

Jacqueline Luna di Giacomo, l’appello alle mamme

Jacqueline Luna di Giacomo ha mostrato senza timori il suo fisico dopo la gravidanza, sfruttando l’occasione per lanciare un appello alle tante giovani mamme come lei, invitandole ad amare il loro corpo, anche se ha subito delle trasformazioni: “Ricordate di amare il vostro corpo perché vi ha permesso di creare un’altra vita. Che follia dai. So che il cambiamento fa paura, ma il tempo e la dedizione porteranno risultati”.

La fidanzata di Ultimo, mamma da otto mesi, ha deciso di amare il suo fisico per quello che è e di godersi al massimo questo periodo speciale dopo aver dato la vita al suo piccolo Enea. Jacqueline Luna di Giacomo ha spinto tutte le mamme a fare come lei e vivere a pieno questi mesi indimenticabili: “Non vivetevi male i primi mesi di vita pensando a quello che non vi piace. Godeteveli (per quel che si può)”.