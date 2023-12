Heather Parisi ha deciso d’intervenire nuovamente sulla questione Amici. Nelle ultime settimane, infatti, la showgirl aveva raccontato la sua esperienza nel talent show, rilasciando delle dichiarazioni che avevano fatto non poco scalpore. Sulla questione era intervenuta, addirittura, Mediaset con una nota ufficiale. Adesso Heather Parisi ha deciso di ritornare sulla questione per specificare meglio il suo parere a riguardo, smentendo, in parte, quello che aveva dichiarato in passato. “Ho sbagliato con Amici“, queste le sue parole, alle quali Mediaset ha risposto tramite comunicato stampa: “Amici e Mediaset prendono atto con piacere del chiarimento offerto da Heather Parisi a proposito di quanto riferito nell’intervista a Il Fatto Quotidiano a proposito della sua partecipazione al programma e sono quindi lieti di poter considerare chiusa la questione“.

“Desidero chiarire” il passo indietro di Heather Parisi su Amici

Heather Parisi ha preso parte alla fase serale di Amici nel 2018. La showgirl, infatti, era stata scelta come membro della giuria del talent show. Un’esperienza conclusa da anni ma su cui la conduttrice tv è tornata a parlare di recente, nel corso di un’intervista. Le parole della showgirl hanno fatto molto scalpore perché sul conto della trasmissione televisiva Heather Parisi ha parlato di un copione a cui non riusciva ad adeguarsi, facendo pensare all’esistenza di precise indicazioni autoriali nel programma tv.

Adesso, la conduttrice è tornata sui suoi passi, provando a chiarire la sua posizione: “Desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione Amici nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi. Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: ‘Ho sbagliato con Amici‘”.

Heather Parisi ha ribadito la sua stima nei confronti di Maria De Filippi e di coloro che lavorano nella trasmissione televisiva a Il Fatto Quotidiano, come riportato da Davide Maggio: “La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non sono mai state da me messe in dubbio”.

Heather Parisi: “Mai ricevuta nessuna indicazione”

Heather Parisi ha fatto un passo indietro sulle sue dichiarazioni nei riguardi di Amici. La showgirl aveva affermato, infatti, che non riusciva a trovarsi bene nella trasmissione televisiva perché non riusciva a seguire un copione. Adesso, la conduttrice tv si è corretta, specificando meglio il suo discorso e confermando di non aver mai ricevuto delle indicazioni dagli autori sul quello che doveva essere il suo comportamento all’interno del talent show: “Ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado di capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, e ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua. Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare ‘fuori copione’ anche quando un copione non esiste. E infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”.

La risposta di Mediaset e Amici

Le dichiarazioni infelici della showgirl sul programma televisivo Amici, avevano portato a una forte reazione di Mediaset, che aveva rilasciato un comunicato stampa a riguardo. La rete televisiva, infatti, aveva scelto di prendere dei provvedimenti legali contro la conduttrice televisiva. Anche Simona Ventura era intervenuta sulla questione, criticando la collega. Ora, alla luce del chiarimento di Heather Parisi sulla questione, Mediaset ha diramato un nuovo comunicato stampa: “Amici e Mediaset prendono atto con piacere del chiarimento offerto da Heather Parisi a proposito di quanto riferito nell’intervista a Il Fatto Quotidiano a proposito della sua partecipazione al programma e sono quindi lieti di poter considerare chiusa la questione”.