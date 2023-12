Dopo Amici, Heather Parisi in polemica anche con Chiara Ferragni: le sue parole

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Heather Parisi, icona della televisione italiana anni ’80, non si risparmia le polemiche. Infatti, la conduttrice televisiva è stata al centro di un polverone nelle ultime settimane per alcune sue dichiarazioni. La showgirl aveva raccontato il suo periodo da giudice di Amici, utilizzando delle parole che avevano fatto scaturire una forte reazione di Mediaset. Heather Parisi, in seguito, ha chiarito la sua posizione sul programma televisivo di Canale 5. Ora la showgirl, con il caso Balocco che imperversa ovunque sulla rete, ha deciso di lanciare una frecciatina proprio alla diretta interessata, Chiara Ferragni.

La frecciata di Heather Parisi sul Caso Balocco

Chiara Ferragni è al centro di una grossa polemica mediatica, ma anche giudiziaria. Infatti, l’imprenditrice è stata condannata al pagamento di una sostanziosa multa per pratica commerciale ingannevole riguardo la commercializzazione di un’edizione speciale del pandoro prodotto dalla Balocco con la firma dell’influencer. Nel 2022, infatti, l’influencer aveva partecipato alla promozione del dolce natalizio della famosa azienda dolciaria, sottolineando il legame tra la vendita dello speciale pandoro a un’iniziativa benefica a favore di un ospedale pediatrico. La donazione, però, era stata effettuata in precedenza solo dall’azienda di dolci e, quindi, la pubblicità è stata giudicata ingannevole.

Heather Parisi è intervenuta sulla questione, condividendo un post su X. Nel contenuto digitale si vede un frame di una vecchia pubblicità della Balocco, che vedeva come protagonista proprio Heather Parisi, scelta come volto della promozione natalizia dell’azienda negli anni ’80. La conduttrice televisiva ha corredato la foto con una chiara didascalia: “Pubblicità NON ingannevole”. La frase è accompagnata da due hashtag che puntano direttamente alla questione che ha coinvolto Chiara Ferragni. Infatti, la showgirl ha inserito nella didascalia proprio il nome dell’influencer e quello dell’azienda dolciaria.

Heather Parisi, quindi, ha lanciato una frecciatina all’influencer, paragonando la sua pubblicità del passato che andava dritta al punto, a quella fatta da Chiara Ferragni, oggi sott’accusa in quanto giudicata poco cristallina.

Heather Parisi: la reazione degli utenti

Heather Parisi ha postato un fotogramma di una vecchia pubblicità della Balocco, che vedeva come protagonista proprio la conduttrice televisiva. Il post della showgirl ha ottenuto l’approvazione dei suoi ammiratori, che hanno apprezzato il contenuto digitale nostalgico del volto noto dello spettacolo italiano: “Fatta da una vera gran bella donna. Heather sempre nei nostri cuori” e ancora “Che magnifico ricordo! Grazie Heather per essere rimasta sempre la stessa bellissima persona”.

Tra i tanti commenti di apprezzamento, però, non sono mancanti gli haters che hanno criticato il gesto della showgirl: “Com’è brutta l’invidia” e ancora: “Verissimo, però in questo caso hai beccato solo tu i soldi e nemmeno una lira in beneficenza. Almeno ora, anche se l’ inganno c’è, la Balocco 50.000 euro li ha dati”.

Alcuni utenti del web hanno voluto sottolineare i tanti gesti benefici di cui la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez sono stati protagonisti negli ultimi anni: “Ironia fuori luogo. Le vorrei sommessamente ricordare che la coppia Fedez-Ferragni sono anni che si prodiga in innumerevoli iniziative di beneficenza”.