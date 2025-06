Re Carlo e Camilla al Royal Ascot: lui bacia Sarah Ferguson, lei con la borsa gioiello

Getty Images Camilla e Carlo al Royal Ascot 2025

Re Carlo e Camilla non si sono persi nemmeno una corsa dei cavalli al Royal Ascot 2025, dove è successo di tutto, compreso il baciamano che il Sovrano ha fatto a Sarah Ferguson. E intanto la Regina ne approfitta per sfoggiare una delle sue borse gioiello, firmata Dior.

Re Carlo e Camilla rompono gli schemi al Royal Ascot

Niente ferma Re Carlo e Camilla dal presenziare al Royal Ascot. Questa del 2025 si è rivelata un’edizione movimentata per la Famiglia Reale, dove anche Le Loro Maestà hanno rotto tradizioni e protocolli.

Sicuramente ha fatto scalpore il forfait dell’ultimo minuto di Kate Middleton, anche se poi il Palazzo ha chiarito che si è trattato di un errore di comunicazione da parte degli organizzatori del Royal Ascot. Infatti, Kensington Palace aveva fatto sapere che la Principessa del Galles non avrebbe partecipato all’evento, ma uno sbaglio il suo nome è stato stampato tra i presenti, costringendo poi a una smentita con conseguenti congetture sul suo stato di salute.

Ma anche Carlo, Camilla e gli altri membri della Famiglia Reale hanno fatto parlare di sé. Durante il primo giorno la Regina ha dispensato baci sulla guancia a tutti, rompendo il protocollo. A proposito di baci, il Re ne ha ricevuto uno speciale da sua nipote Zara Tindall e William è stato stretto in un caloroso abbraccio dalla suocera, Carole Middleton.

Getty Images

C’è stato perfino un momento in cui la coppia reale sembrava scoppiata, tanto era il gelo tra Carlo e Camilla. La tensione si è poi stemperata tra i due che sono tornati a sorridere.

Re Carlo, il bacio a Sarah Ferguson

L’entusiasmo per le corse dei cavalli ha portato Carlo a compiere un gesto inaspettato nei confronti dell’ex cognata Sarah Ferguson, la quale è divorziata dal Principe Andrea anche se sono tornati a convivere da diverso tempo, tanto che lei ha adottato i corgie della Regina Elisabetta.

Getty Images

La Ferguson si è presentata al quarto giorno del Royal Ascot, venerdì 20 giugno, con un abito bianco a pois neri, di Catherine Walker, in compagnia della figlia Eugenia. Andrea è stato bandito dall’ippodromo, a causa degli scandali in cui è stato coinvolto. Ma Carlo ha dimostrato di avere un particolare affetto per la cognata, tanto da baciarle la mano. Stesso trattamento è stato riservato alla nipote Eugenia che dopo aver fatto la riverenza, ha ricevuto il baciamano da Sua Maestà.

Getty Images

Camilla in bianco con borsa Dior

La Regina Camilla intanto ha fatto la sua apparizione nel quarto giorno del Royal Ascot con un look bianco, da sposa. La Sovrana ha indossato un abito in chiffon candido, a mezze maniche, con gonna a campana decorata con una balza ricamata, della sua stilista preferita Anna Valentine, che ha abbinato a un cappello con decoro floreale, di Philip Treacy.

Getty Images

A impreziosire il look ci hanno pensato una spilla di diamanti e il braccialetto di Van Cleef & Arpels. Ma il vero pezzo forte della mise di Camilla è la borsa.

Come è noto, la Regina ha una vera e propria passione per le borse griffate e quale occasione migliore se non il Royal Ascot per sfoggiare la sua Lady Dior che vale più di 5mila euro.