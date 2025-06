Kate Middleton dà forfait al Royal Ascot: cambio di programma improvviso

Getty Images Kate Middleton, i look al Royal Ascot

Kate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto al Royal Ascot. Avrebbe dovuto partecipare oggi, mercoledì 18 giugno, insieme a William, ma ha rinunciato improvvisamente. Cresce la preoccupazione per la salute della Principessa del Galles, anche se il Palazzo rassicura che non è accaduto nulla di grave.

Kate Middleton rinuncia improvvisamente al Royal Ascot

Kate Middleton ha rinunciato all’improvviso a partecipare al Royal Ascot. La Principessa del Galles è tornata in pubblico nei giorni scorsi in due impegni importanti e ravvicinati, il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera.

Era attesa anche nel secondo giorno del Royal Ascot, inaugurato il 17 giugno da Re Carlo e dalla Regina Camilla. Ma alla fine ha deciso di non partecipare.

L’organizzazione dell’evento ippico aveva registrato Kate come “arrivata” in carrozza insieme a William, ma in realtà non c’era. Infatti, pochi minuti dopo il Palazzo ha comunicato che la Principessa del Galles si era ritirata.

Kate Middleton deve trovare il giusto equilibrio

A quanto si apprende, Kate “è delusa” di non poter presenziare al Royal Ascot, ma deve trovare il giusto equilibrio ora che sta riprendendo a lavorare a tempo pieno, dopo le cure contro il cancro cui si è sottoposta lo scorso anno.

In aggiornamento