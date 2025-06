“Kate Middleton era gravemente malata”, l’incontro segreto a Windsor e il suo ritorno in pubblico

"Kate Middleton è stata molto male, possono volerci anni per riprendersi", ma la Principessa del Galles dovrebbe tornare in pubblico nei prossimi giorni

“Kate Middleton era gravemente malata” e la sua assenza al Royal Ascot ce lo ha ricordato. La Principessa del Galles deve fare i conti con le conseguenze del cancro, perciò ha deciso di rallentare, anche se ha avuto un incontro segreto al Castello di Windsor e fonti vicine al Palazzo confermano la sua presenza a Wimbledon.

Kate Middleton, le conseguenze del cancro

Il forfait dell’ultimo minuto al Royal Ascot ha gettato tutti nuovamente nel panico circa le condizioni di salute di Kate Middleton. Improvvisamente ci si è ricordati che un anno fa la Principessa del Galles stava lottando contro il cancro. Anche se la malattia è in remissione, gli strascichi che lascia sono notevoli.

Non a caso, Kate aveva spiegato che questo sarebbe stato “un anno di equilibrio” tra la necessità di riprendersi dal tumore e i doveri di Corte.

Come spiega l’esperta reale, Rebecca English: “Sebbene appaia radiosa, il dramma causato dalla sua assenza all’ultimo minuto dal Royal Ascot è forse un promemoria tempestivo del fatto che la Principessa era davvero molto malata non molto tempo fa”. E ha proseguito: “In un certo senso, penso che sia un buon promemoria del fatto che l’anno scorso è stata molto gravemente malata e si è sottoposta a un lungo periodo di chemioterapia. Chiunque abbia vissuto questa esperienza vi dirà che è possibile sentirsi molto male per molto tempo. Possono volerci anni”

Anche se Kate è sempre impeccabile, sorridente e in apparenza piena di energia, il suo stato di salute non è come quello precedente alla diagnosi di cancro. Deve stare molto attenta a non esagerare. Presenziare a un evento pubblico, come il Trooping the Colour o la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, comporta grandi sforzi e stress, anche se sembra che i Reali si limitino a salire e scendere dalle carrozze e a salutare con la mano. Ma avere gli occhi puntati addosso di milioni di persone, essere analizzati nel minimo gesto, comporta sopportare una grande pressione.

Troppa per Kate, ancora convalescente. Da qui la decisione di rinunciare al Royal Ascot, anche se il Palazzo ha liquidato l’accaduto sostenendo che si è trattato di un errore di comunicazione da parte degli organizzatori dell’evento.

Kate Middleton, riunione segreta a Windsor

Comunque, anche se Kate non è più riapparsa in pubblico dopo il forfait, non è andata in vacanza. La Principessa del Galles ha avuto un incontro di lavoro a porte chiuse al Castello di Windsor, come riportato dalla Court Circular. Insieme a William ha ricevuto la filantropa americana, Melinda French Gates.

Dell’incontro non sono state diffuse fotografie, come già è capitato in passato per altre riunioni private cui ha presenziato Kate.

Kate Middleton, quando la rivedremo

Se per questa settimana non ci sono speranze di vederla, la Principessa del Galles dovrebbe tornare in pubblico in occasione di Wimbledon, di cui è madrina. Il torneo di tennis inizia lunedì 30 giugno e Kate dovrebbe presenziare ad alcuni incontri e poi premiare i vincitori al termine dell’edizione 2025.

Inoltre, stando a indiscrezioni, Kate dovrebbe accogliere insieme a Carlo e Camilla il presidente Macron e sua moglie Brigitte, in viaggio di Stato a Londra dall’8 al 10 luglio. In quell’occasione ci sarà un banchetto a Palazzo, ma non è stata ancora comunicata la presenza della Principessa del Galles.