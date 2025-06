Kate Middleton, il grande ritorno a Wimbledon: il look emblematico

Kate Middleton dovrebbe riapparire in pubblico a Wimbledon dove ha sfoggiato negli anni look fantastici ma ha anche deluso con clamorosi flop

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton dovrebbe fare il suo grande ritorno in pubblico a Wimbledon, dopo il forfait al Royal Ascot che ha riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Kate Middleton, quando la rivedremo a Wimbledon

Come è noto, Kate Middleton ha rinunciato all’ultimo a partecipare al Royal Ascot dopo aver presenziato a due grandi eventi, come il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. La Principessa del Galles deve trovare il suo equilibrio, perché non va dimenticato che fino a poco tempo fa era gravemente malata.

In ogni caso, Kate ha continuato a lavorare, anche se non si è più mostrata in pubblico da una decina di giorni. Il Palazzo ha confermato la sua presenza a due incontri a porte chiuse che si sono tenuti al castello di Windsor.

La moglie di William dovrebbe però riapparire in occasione di Wimbledon, che inizia lunedì 30 giugno. Prima della diagnosi di cancro, Kate era solita assistere a qualche match importante e poi naturalmente alla finale femminile e maschile dove premia i vincitori.

Lady Middleton infatti non è solo una grande appassionata di tennis, ma è anche madrina di Wimbledon dal 2016. Per la precisione è patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club e, in quanto tale come abbiamo sottolineato, tradizionalmente ha il compito di consegnare i trofei ai vincitori delle finali maschili e femminili.

Lo scorso anno però, mentre era in cura contro il tumore, Kate saltò la finale femminile e la presidentessa di Wimbledon, Debbie Jevans, ha consegnato il trofeo a Barbora Krejcikova a suo nome. Invece, la finale maschile rappresentò la sua seconda importante apparizione pubblica del 2024. Con lei c’erano sua figlia Charlotte e sua sorella Pippa Middleton. In quell’occasione indossò un abito viola di Safiyaa London.

Nel 2025 la Principessa del Galles dovrebbe essere presente ad entrambi le finali e, se se la sentirà, la vedremo nel royal box ad assistere a qualche match chiave.

Kate Middleton, la passione per il tennis

Kate non ha mai perso un torneo di Wimbledon da quando è sposata con William. Nemmeno la malattia è riuscita a fermarla. D’altro canto, il tennis è uno dei suoi sport preferiti e tra i suoi amici c’è Roger Federer.

Kate gioca a tennis ed è una tifosa appassionata. Al di là del ruolo istituzionale, adora Wimbledon, come ha spiegato lei stessa nel 2017 in un documentario della BBC: “Ho guardato Wimbledon fin da piccola, ha fatto parte della mia crescita. È un evento emblematico dell’estate inglese e penso che ispiri davvero i giovani, anche me stessa, mi ha ispirato quando ero più piccola a dedicarmi a questo sport. Non è cambiato, penso che sia questo il bello”.

Kate Middleton, i look a pois iconici

Per ogni edizione di Wimbledon, Kate ha sfoggiato sia look fantastici che mise discutibili, ma ha sempre seguito un dress code preciso.

Al torneo di tennis non ci si presenta mai in pantaloni e non si indossano i cappelli, perché limiterebbero la visuale a chi siede dietro di lei sugli spalti.

Quindi Kate si è sempre presentata con abiti midi bon ton, privilegiando colori vivaci e fantasie. Anche se, specialmente in passato, si è vestita di bianco. Oppure ha sfoggiato completi, giacca e gonna, scegliendo di gonne ampie e a pieghe.

Ma tra i diversi look con cui è apparsa a Wimbledon ce ne è uno che predomina su tutti, ossia i pois. In diverse edizioni Kate ha proposto outfit a pois.

Nel 2022 la Principessa del Galles ha indossato un abito da cocktail blu a pois bianchi di Alessandra Rich, abbinato a scarpe bicolore. Nel 2021 è stato il turno dell’abito celeste a pois bianchi e della gonna blu a pois bianchi, entrambi di Alessandra Rich. E per finire nel 2017 Kate si presentò con un vestito bianco a grossi pois neri di Dolce & Gabbana (vedi tutti i look a pois nella fotonotizia sopra).