Kate Middleton a Wimbledon: l’improponibile giacca verde menta da 2.278 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Roger Federer a Wimbledon

Finalmente è arrivato Wimbledon e Kate Middleton si è presentata come da tradizione nel royal box in qualità di patrona dell’evento. Il look d’esordio della Principessa del Galles è un trionfo dello stile bon ton, ma di quello vintage. C’è proprio di tutto, la gonna lunga a pieghe, il blazer color pastello, le décolleté col tacco sottile e le perle. Insomma, non si fa mancare niente per sembrare una Lady degli anni Cinquanta.

Kate Middleton, il look sbagliato

Non possiamo dire che il look di Kate Middleton a Wimbledon 2023 sia totalmente da bocciare. Presi singolarmente gli elementi che costituiscono il suo outfit sono interessanti ed apprezzabili. Il punto debole dell’immagine che la Principessa del Galles ci offre in questa occasione sta proprio nel modo in cui ha abbinato capi ed accessori. E non è la prima volta che commette questo banale ma essenziale errore che determina l’insuccesso di un look.

Fonte: Getty Images

Anzi proprio recentemente l’abbiamo vista con l’abito a pois di Alessandra Rich e le scarpe bicolore con cinturino che la facevano sembrare più “vecchia”, quando invece non lo è affatto nemmeno nello stile. Infatti, ci ha dimostrato in diversi eventi di sapersi vestire al passo coi tempi, basti pensare ai suoi famosi tailleur pantaloni di Alexander McQueen, senza per questo venir meno al dress code imposto dalla Corte.

Kate Middleton a Wimbledon con la giacca verde di Balmain

Ma andiamo ad analizzare il look con cui Kate si è presentata a Wimbledon per veder giocare Katie Boulter. La Principessa ha indossato una lunga gonna bianca a pieghe. Non è chiaro se si tratti di un abito o di un due pezzi, perché sotto la giacca, che non ha mai tolta s’intravvede un top bianco. Per la prima volta ha sfoggiato una giacca a doppio petto verde menta con bavero e bottoni bianchi, firmata Balmain, che costa circa 2.278 euro. Ha scelto poi accessori bianchi, le classiche décolleté a punta con tacco sottile di Gianvito Rossi e la handbag di Mulberry che ultimamente preferisce alle clutch, tanto portate in passato.

Fonte: Getty Images

Come gioielli ha voluto indossare le perle: gli orecchini di perle barocche, creati da Shyla, che sono acquistabili con 72 sterline e un bracciale rigido in oro e perle bianche di Sezane. Il make up, come nel suo stile, è naturale e i lunghi capelli sono lasciati sciolti, pettinati con boccoli sulle punte. Kate evidentemente non ha paura dell’umidità dovuta alla giornata piovosa che l’ha costretta ad aprire l’ombrello per non bagnarsi mentre era seduta ad assistere alla partita di tennis.

Come ribadito prima, l’errore di Kate sta nell’aver abbinato un blazer dai volumi ampi e dal colore estremamente difficile a una gonna a sua volta over size e bianca. Il risultato? Lady Middleton sembrava infagottata in abiti troppo gradi, dalle tonalità rischiose, il verde soprattutto se chiaro, è sempre una scommessa. Insomma, la Principessa del Galles era a metà tra una damina d’altri tempi e un gelato menta e panna. Uno scivolone proprio nell’edizione di Wimbledon in cui la moda è diventata oggetto di dibattito acceso. Confidiamo che alla seconda incoronazione di Carlo che si tiene a Edimburgo il 5 luglio ci dia maggiori soddisfazioni in fatto di look.

Kate Middleton e le confidenze con Federer

Fonte: Getty Images

Intanto nel Royal Box Kate ha mostrato una certa confidenza con Roger Federer che ha sfidato a una partita di tennis. I due parlano fitti fitti e la Principessa addirittura si sporge verso di lui, toccandolo. Pensare che quasi non sfiora nemmeno suo marito William in pubblico.