Kate Middleton, dai pois al rosa: gli abiti vintage che non sono per tutte

Fonte: IPA Kate Middleton, i Barbie look rosa di tendenza

Kate Middleton ha un’agenda fitta di impegni, nell’arco di due giorni ha presenziato a due eventi sfoggiando in entrambe le occasioni due abiti riciclati in stile fin troppo bon ton, che non sono per tutti. E qui non si parla solo di prezzi proibitivi, ma anche di modelli così retrò che invecchiano persino una ventenne. Quindi, solo se se sei la Principessa del Galles e devi seguire una certa etichetta te li puoi permettere. E forse nemmeno tanto, perché in effetti le ultime scelte di look di Kate sono alquanto discutibili. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, l’abito di Alessandra Rich da 1.790 euro

Da sempre i pois sono la passione estiva di Kate Middleton. Sarà perché segnano un punto d’incontro con Diana, il cui golf con le pecore sarà battuto all’asta per 81mila euro, sarà perché fanno tanto bon ton, comunque nel guardaroba della Principessa del Galles si trovano soprattutto abiti e gonne con pois di varia grandezza e colore.

Fonte: Getty Images

Così, martedì 27 giugno Kate Middleton è arriva a a Southampton, per inaugurare l’Hope Street, un centro residenziale pionieristico dedicato alle donne madri e ai loro figli. La moglie di William si è presentata con un elegante abito in seta blu a pois bianchi di Alessandra Rich, brand che ha scoperto qualche anno fa. Il vestito midi è la quintessenza del bon ton: scollo a V non troppo pronunciato, bottoni con perle, mezze maniche a sbuffo, balza in vita, gonna lunga fino ai polpacci. Costo? 1.790 euro circa.

Vi ricorda forse qualcosa? Sì, perché Kate l’ha indossato già lo scorso anno a Wimbledon quando ha portato suo figlio George per la prima volta ad assistere al torneo. Ma può darsi che per voi abbia qualcosa di famigliare, perché ricorda tanto gli abitini che portavano le nostre nonne negli Cinquanta.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, gli accessori vintage

Lo stile vintage viene amplificato inoltre dagli accessori scelti da Lady Middleton, a cominciare dalle scarpe bicolore, altro dettaglio di moda che condivide con sua suocera Diana. Quelle scelte da Kate sono bianche e blu, firmate sempre Alessendra Rich e sempre riciclate e costano 862 euro. A tutto ciò aggiungiamo l’handbag bianca di Mulberry (780 euro circa) e i più classici fra gli orecchini, quelli con perle a goccia.

Se volete sembrare più grandi di quello che siete, indubbiamente questo è il look che fa per voi.

Ma procediamo: nuovo impegno, nuovo look. Kate Middleton va all’inaugurazione del museo Young V&A di Londra, completamente rinnovato dopo tre anni di lavori con tre nuove gallerie denominate Play, Imagine e Design. Qui la Principessa del Galles ha incontrato un gruppo di studenti della Globe Primary School, che l’ha accolta con grande entusiasmo.

Kate Middleton, l’abito rosa baby da Barbie

Fonte: Getty Images

In linea con la dimensione fanciullesca dell’appuntamento di lavoro, la moglie di William si presenta con un abito rosa baby, una via di mezzo tra Cenerentola e Barbie, che va tanto di moda in questo periodo. Si tratta di un altro vestito midi in crepe, con maniche leggermente a sbuffo, colletto alla coreana, corpetto chiuso da piccoli bottoni tondi in stoffa, cintura incorporata ton sur ton, gonna svasata. Il modello si chiama Ahana, è firmato Beulah ed è acquistabile per 804 euro circa.

Fonte: Getty Images

Anche in questo caso si tratta di un riciclo. Kate lo ha indossato per la prima volta a Wimbledon nel 2021. Allora lo aveva abbinato a delle scarpe bianche col tacco largo da 30 sterline. Ora lo coordina con le sue décolleté latte di Jimmy Choo che costano 751 euro. A impreziosire il tutto gli orecchini con diamanti, realizzati da Mappin and Webb.