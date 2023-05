Kate Middleton, abito da 3.211 euro: spacco birichino e curve sospette

Fonte: Getty Images Kate Middleton, le scarpe preferite di Diana in dettaglio

Kate Middleton si mostra in pubblico all’indomani dello pseudo incidente quasi mortale di Meghan Markle e Harry, che il Palazzo ha semplicemente passato sotto silenzio. Come se niente fosse, la Principessa del Galles si è presentata al Centro Anna Freud di Londra dove ha sfoggiato il suo abito verde, firmato Suzannah, da 3.211 euro con uno spacco birichino e un pancino che potremmo definire sospetto. E delle scarpe ispirate a Chanel che puoi acquistare anche tu a meno della metà del loro prezzo.

Dunque, mentre Meghan Marke di oro vestita si è goduta una notte da Regina a New York con tanto di inseguimento di paparazzi, Kate Middleton prosegue con la sua agenda. L’abbiamo vista sfidare e perdere con la campionessa olimpionica Kelly Holmes mentre indossava un blazer giallo, diventato già di tendenza.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton: spacco profondo e pancino sospetto

Adesso Lady Middleton cambia decisamente stile e sfoggia uno dei suoi abiti bon ton. Per la visita al Centro Anna Freud la Principessa del Galles ha recuperato dal suo guardaroba uno chemisier verde bosco, con maniche corte a sbuffo, cuciture sul corpetto e cintura alta, colpevole di risaltare la pancia facendo intravvedere delle curve che potrebbero far pensare al principio di una gravidanza. Anche se non sarebbe proprio il momento più adatto per una dolce attesa, ora che lei e William sono sempre più coinvolti nella gestione della Monarchia. Ma torniamo al vestito.

Fonte: Getty Images

L’abito, in crepe di pura seta italiana, è firmato Suzannah, modello “Flippy Wiggle”, costa circa 3.211 euro, la cui ispirazione originale deriva da un Wiggle Dress della fine degli anni ’40. Anche se è la prima volta che Kate lo indossa, in realtà non è propriamente nuovo. Infatti, la Principessa ne possiede uno identico ma bianco.

Particolarità di questo abito è lo spacco. Infatti la fila di bottoni che lo chiude sul davanti, in stile appunto chemisier, si ferma appena sopra il ginocchio creando così uno spacco abbastanza profondo da svelare le gambe di Kate che sono sorprendentemente muscolose, quasi come quelle di Letizia di Spagna. Uno spacco dunque birichino che mostra forse qualcosa di più di quanto sia lecito. Ma ultimamente la Principessa osa un po’ di più col suo guardaroba, svecchiandolo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, le scarpe ispirate a Chanel

Kate abbina l’abito a delle slingback bicolore, bianche e nere, di Alessandra Rich, ispirate allo stile Chanel, che porta rigorosamente con dei collant color carne. In questo caso si tratta di un vero e proprio riciclo, perché la Principessa le aveva già indossate lo scorso anno a Wimbledon. Costo? 684 euro.

Per contenere la spesa del suo look, la moglie di William ha optato per dei graziosissimi orecchini di Accessorize ma non rinuncia, contrariamente a Meghan, al suo anello di fidanzamento.

