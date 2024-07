Kate Middleton, ultime notizie. Sua figlia Charlotte eredita 82 milioni in gioielli

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Dopo l’apparizione al Trooping the Colour, Kate Middleton si è di nuovo ritirata nell’Adelaide Cottage per proseguire le cure contro il cancro, mentre sua figlia Charlotte sta diventando sempre più protagonista della scena pubblica, una vera e propria superstar che erediterà oltre 82 milioni di sterline in gioielli, circa 75.803.000 euro. A dir la verità, non proprio tutti lei.

Charlotte superstar

Tutti vorrebbero rivedere Kate Middleton alla cerimonia di consegna dei trofei di Wimbledon, anche se la presenza dei suoi genitori, Carole e Michael, al torneo di tennis senza di lei non fa ben sperare. Ma se la Principessa del Galles consegnerà i premi, lo sapremo dal Palazzo solo poche ore prima dell’evento.

La salute di Kate è la priorità, anche se lei in prima persona desidera presenziare alla cerimonia, come ha fatto ogni anno da quando è madrina di Wimbledon. Mentre Lady Middleton si sta sottoponendo alla chemioterapia, molti esperti in questioni reali si concentrati su sua figlia Charlotte.

Tutti sono stati colpiti da come la Principessina abbia adottato un atteggiamento di protezione nei confronti della mamma malata e di come la riempia di attenzioni e di cure. È evidente che è preoccupata ma nel contempo si vuole dimostrare forte per aiutare la mamma in difficoltà.

Fonte: Getty Images

Charlotte, erede dei gioielli di Kate Middleton

Charlotte, fin da piccolissima, ha rivelato di avere un carattere forte e di essere nata per il ruolo di Principessa. Spesso è lei a riprendere e rimettere all’ordine il fratello maggiore e futuro Re, George. Per non parlare di quante volte ha sgridato il piccolo Louis che è il più indisciplinato dei figli di William e Kate, e non solo per una questione di età.

Fonte: Getty Images

Che Charlotte sia una vera Principessa è dimostrato anche dai gioielli che erediterà. Si è calcolato che valgono oltre 82 milioni di sterline. Alla piccola infatti passeranno molti preziosi che appartengono a Kate e che lei a suo volta ha ereditato da Diana e con in parte le provengono da regali di Carlo e di William. Anche se molti gioielli che Lady Middleton oggi può indossare, probabilmente passeranno alla moglie di George, futura Regina conserte.

In ogni caso, nello scrigno della Principessa del Galles ci sono gioielli dal valore inestimabile che un giorno, quando avrà l’età giusta, Charlotte potrà indossare, prima in prestito e poi diventandone la proprietaria.

Kate Middleton, i gioielli di Elisabetta e i regali di Carlo

Kate ha più di 10 gioielli prestati o regalati dalla Regina Elisabetta, per un valore stimato di ben 61,8 milioni di sterline. Tra questi figurano il girocollo di diamanti della regina Mary, la tiara Cartier Halo, la collana Nizam di Hyderbad, la spilla a forma di foglia d’acero, la spilla a forma di felce della Nuova Zelanda e la spilla dell’Ordine della Famiglia Reale.

Fonte: Getty Images

Lady Middleton possiede anche diversi gioielli che le sono stati donati dal Principe William e da Re Carlo nel corso degli anni e che potrebbero andare a Charlotte. Infatti, suo suocero le ha regalato un braccialetto di diamanti e una parure di gioielli in oro giallo e bianco che valgono 403.045 sterline.

Kate Middleton, i gioielli di Diana

Nel portagioie della Principessa del Galles ci sono anche dei preziosi che appartenevano a Diana, per l’ammontare di 16,5 milioni di sterline. In particolare, saranno questi i gioielli che erediterà Charlotte. Tra questi c’è l’iconico anello con zaffiro e diamanti che è stimato in 300mila sterline. Di Diana Kate possiede anche gli orecchini di perle dei mari del sud, gli orecchini Collingwood, la tiara Lover’s Knot, la parure di zaffiri sauditi e il braccialetto di perle a tre fili.

Prima di morire Lady D nel suo testamento espresse la volontà di lasciare ai figli, William e Harry, i suoi gioielli affinché le loro mogli potessero indossarli. E così è stato.