Kate Middleton, la collezione di gioielli di sua figlia vale 106.400 euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte con la tiara da 80mila sterline

Kate Middleton ha trasmesso a sua figlia la passione per la moda. A soli 10 anni Charlotte detta già le tendenze e soprattutto vanta un guardaroba invidiabile che comprende una collezione di gioielli, stimata in 92mila sterline, ossia circa 106.400 euro.

Kate Middleton, Charlotte lascia il segno

Mentre Kate Middleton e famiglia si stanno godendo le loro vacanze, con tanto di soggiorno sullo yacht dello sceicco al largo di Cefalonia, si continua a parlare di sua figli Charlotte.

La secondogenita di William e Kate è la più giovane protagonista dell’estate tra le teste coronate. Sono bastate un paio di uscite pubbliche e qualche immagine condivisa sul profilo Instagram dei Principi del Galles, per renderla la nuova attrazione del momento.

Charlotte si è distinta alla finale di Wimbledon dove si è presentata con lo smalto rosa, poi alla finale degli Europei di calcio femminili dove ha indossato un abito a pois di Guess, molto simile a quello blu a puntini bianchi di mamma Kate, firmato Alessandra Rich.

E poi il video postato per il compleanno di George, lo scorso 22 luglio, dove ad attrarre l’attenzione è stata soprattutto la sua gonna di jeans più che il futuro Re britannico.

Insomma, Charlotte vera super star. D’altro canto, anche se ha solo 10 anni, è già evidente il suo magnetismo che ha evidentemente ereditato da sua madre Kate. Ma fin da piccolissima ha saputo catturare l’attenzione, come quando incantava il mondo imitando la sua bisnonna, la Regina Elisabetta, nel salutare la folla.

Kate Middleton, la collezione di gioielli di Charlotte da migliaia di euro

Indubbiamente, un ruolo speciale, in questa capacità attrattiva di Charlotte, ce l’hanno i suoi look. Lady Middleton, insieme alla sua stylist, ha saputo studiare molto bene l’immagine della figlia. Una Principessina a tutti gli effetti che indossa abiti eleganti e bon ton, quando l’occasione lo richiede, ma senza mai forzare o tradire la sua tenera età.

Anche se spesso Kate e Charlotte si vestono coordinate, la bambina non sembra mai una piccola adulto, effetto davvero sgradevole. Tutto è definito nel rispetto della sua età. Anche quando si tratta di gioielli.

Perché Charlotte è pur sempre una Principessa, figlia e nipote di Re, e quindi ha già accumulato una collezione di preziosi di non poco conto. Alla quale si aggiungerà, in un futuro lontano, anche quella di mamma Kate.

Charlotte, dalla spilla con diamanti al bracciale coi ciondoli

Si stima che al momento Charlotte possieda gioielli per un totale di 106.400 euro. Tra questi troviamo una spilla a forma di ferro di cavallo in diamanti che la figlia di Kate ha indossato al Trooping the Colour di quest’anno. Si tratta di un regalo che la Regina Elisabetta le fece personalmente. La spilla è stata realizzata negli anni Venti e apparteneva alla Regina Mary. Il suo valore si aggira intorno alle 10mila sterline, circa 11.560 euro.

Getty Images

Il pezzo più prezioso che le abbiamo visto indossare durante l’incoronazione di Re Carlo è la tiara composta da foglie di diamanti che vale 80mila sterline, ossia 92.500 euro.

Decisamente meno impegnativo, ma altrettanto significativo è il braccialetto di Pandora che Charlotte ha indossato a Wimbledon. Il gioiello era decorato con dei ciondoli, scelti personalmente da lei, che rivelano un lato privato di sé.

Getty Images

Alla messa di Natale invece Charlotte indossava una sottile collana con pietre quali ametista, quarzo rosa e onice, di di Accessorize. Il suo costo è di 22 sterline e forse si è trattato di un regalo.

Maxwell Stone, direttore della gioielleria Steven Stone, ha dichiarato: “Proprio come Kate, Charlotte fonde con naturalezza i tesori di famiglia più significativi con pezzi personalizzati, come i suoi giocosi gioielli con ciondoli. Questo equilibrio ponderato non solo riflette il suo emergente senso della moda, ma evidenzia anche il suo legame sempre più profondo con la tradizione reale”.