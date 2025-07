Kate Middleton avvistata sullo yacht di lusso che vale 47 milioni di euro

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è stata avvistata al largo di Cefalonia su uno yacht privato tra i più lussuosi al mondo, che vale 40 milioni di sterline, ossia circa 47 milioni di euro.

Kate Middleton, la vacanza contestata in Grecia

Emergono nuovi dettagli della tanto contestata quanto esclusiva vacanza in Grecia di Kate Middleton, William e bambini.

La Principessa del Galles voleva solo rilassarsi al mare con la famiglia e invece di scegliere il solito paradiso caraibico, ha preferito lasciarsi sedurre dalla bellezza del Mar Mediterraneo, col rischio però che la sua privacy potesse essere fortemente limitata, sicuramente più di quanto sarebbe accaduto rispetto a una meta più esotica.

Ma visto che ai Caraibi c’è stata lo scorso febbraio, ha deciso di correre il rischio e purtroppo è caduta vittima dei royal watcher e dei pettegolezzi. Ma ricostruiamo i fatti noti.

William e Kate Middleton, dopo la finale di Wimbledon dello scorso 13 luglio, sono andati ufficialmente in ferie. Anche se poi il Principe del Galles ha assistito alla finale degli Europei femminili con Charlotte domenica 27 luglio e la Principessa ha condiviso un video su Instagram per annunciare la mostra da lei allestita.

Sappiamo anche che Will, Kate e i bambini sono arrivati a Cefalonia il 16 luglio. Un dettaglio che è emerso grazie alle testimonianze degli abitanti dell’isola che hanno raccontato che i Principi del Galles sono arrivati su un jet privato. Aspetto che ha suscitato non poche polemiche. Ma come al solito sono critiche prive di fondamento, dato che i membri della Famiglia Reale attivi si spostano con mezzi privati per ragioni di sicurezza. Stiamo sempre parlando di due futuri Re britannici.

Non è nemmeno la prima volta che emergono particolari sulle vacanze in famiglia di William e Kate. Lo scorso inverno furono addirittura paparazzati coi figli sulle alpi, anche se poi i media che avevano pubblicato le foto non autorizzate furono costretti a rimuoverle.

Questa volta la famiglia è stata più fortunata e nessuno l’ha immortalata. O meglio c’è chi l’ha fatto ma si è tenuto per sé le foto. Ma in molti hanno dichiarato di aver visto William, Kate e i bambini arrivare sull’isola. Addirittura c’è chi giura di aver visto anche Carole e Michael Middleton, i genitori della Principessa.

Kate Middleton sullo yacht extra lusso

Un testimone ha anche riferito che William, Kate e compagnia sono stati accompagnati su uno yacht esclusivo che appartiene allo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, un membro di spicco della Famiglia Reale degli Emirati Arabi.

Si dice che il suo mega-yacht Opera, lungo 146 metri e costato 40 milioni di sterline, sia una delle imbarcazioni private più lussuose al mondo.

Molti avrebbero avvistato William e Kate in Grecia e hanno raccontato il loro incontro con i Principi del Galles sui social. Pare quindi che abbiamo visitato la grotta di Melissani che è stata chiusa per un giorno agli altri turisti.

“C’erano circa 12 monovolume neri ad aspettarli. Poi sono stati portati alla grotta di Melissani, che era chiusa solo per loro per un giorno”: ha raccontato un abitante del luogo. Ma non ci sono comunque prove concrete del loro passaggio. Nemmeno è noto se siano tornati in Gran Bretagna.