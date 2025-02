Kate Middleton, sirena tra pesci e coralli nel mare dei Caraibi

Kate Middleton, in versione sirenetta, mentre fa snorkeling tra i coralli, anche in vacanza. Il video di tre anni fa, fa ancora scalpore

Kate Middleton con la muta e il boccale fa snorkeling nel mare dei Caraibi tra pesci, coralli e conchiglie. La Principessa del Galles in versione sirenetta va alla scoperta degli abissi, insieme a suo marito William. Infondo, entrambi sono appassionati di sport e di natura ed è probabilmente quello che stanno facendo durante la loro vacanza a Mustique. Anche se le immagini si riferiscono a un altro viaggio.

Kate Middleton si sta godendo qualche giorno di relax al caldo nell’esclusiva isola caraibica, una vacanza all’insegna del lusso che costa ai Principi del Galles oltre 39mila euro a settimana. Ovviamente quello che Lady Middleton e William, insieme ai loro figli, fanno ai Caraibi è top secret.

Kate Middleton, come trascorre le sue giornate ai Caraibi

La Principessa però ha interrotto le sue vacanza per condividere su Instagram i disegni che lei e i suoi figli George, Charlotte e Louis hanno fatto nell’ambito di un progetto sulla prima infanzia, sostenuto da Kate appunto. Queste sono le uniche immagini private trapelate al momento. E probabilmente non ce ne saranno altre.

Infatti, William e consorte tengono molto alla loro privacy, specialmente quando sono in vacanza per conto loro. Anche se a volte, condividono degli scatti, appositamente studiati, come quando pubblicarono la foto sulle piste da sci o durante una vacanza nel deserto.

Ma essendo piuttosto abitudinari, gli esperti in questioni reali hanno descritto una giornata tipo dei Principi del Galles ai Caraibi.

Quasi certamente la famiglia soggiorna nell’unica struttura ricettiva extra lusso presente sull’isola. Qui, si dedicheranno agli sport marini. Si concederanno qualche tuffo in piscina coi bambini e qualche nuotata in mare.

Kate e William sono grandi appassionati di tutti gli sport. Non c’è nessuna attività fisica in cui non si cimentino, tranne forse per il Principe del Galles, fare il bagno nell’acqua gelida come fa invece sua moglie.

Dunque, è altamente probabile che Will e Kate si siano concessi qualche immersione, sport che permette loro di esplorare la meravigliosa flora e fauna marina dei Caraibi. Tra l’altro Mustique è una località famosa per le sue acque calde e cristalline che favoriscono la barriera corallina. Non sarebbe la prima volta che fanno snorkeling insieme.

Kate Middleton in versione sirenetta

Se non avremo mai una fotto di Lady Middleton in bikini (escludendo quelle fatte in gioventù quando era a Ibiza), abbiamo però delle immagini e dei video che la ritraggono in versione sirenetta. La Principessa del Galles col marito non ha esitato un attimo a indossare la muta, la maschera e il boccale per nuotare sott’acqua con i pesci.

Lo ha fatto tre anni fa, durante un viaggio ufficiale alle Bahamas. L’occasione di fare snorkeling era per comprendere meglio il loro progetto di coltivazione e piantagione di coralli, vincitore dell’Earthshot Prize 2021. All’epoca il video fece scalpore a causa della scelta della Principessa di indossare sott’acqua il suo inestimabile anello di fidanzamento con diamanti e zaffiri, precedentemente appartenuto a Diana.

Anche William adora immergersi ed è un subacqueo provetto, tanto che nel 2014 ha preso il posto di suo padre Carlo, diventando presidente del British Sub-Aqua Club (BSAC).