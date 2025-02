Kate Middleton, la vacanza selvaggia con William tra party discutibili e yacht

Kate Middleton e William si sono concessi una vacanza a Ibiza fuori dalle righe, tra party sfrenati e gite in bikini sullo yacht

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William si sono dati alla pazza gioia durante una vacanza ad Ibiza dove si sono scatenati tra discoteche, party all’insegna dell’alcol e relax su lussuosi yacht. Sembra incredibile che i posati Principi del Galles abbiano fatto tutto questo. Questo è un comportamento tipico di Harry, ma nessuno si sarebbe aspettato tanto da i futuri Sovrani inglesi. Eppure è successo.

Kate Middleton, la svolta nella sua vita

In effetti, è accaduto tanto tempo fa, prima che William e Kate Middleton rappresentassero la Monarchia, prima che avessero obblighi istituzionali, prima che diventassero genitori e dovessero affrontare decisioni sulla scuola dei loro figli e decisamente prima che la Principessa si ammalasse di cancro, facendole cambiare stile di vita al punto da essere indecisa se partecipare o meno ai Bafta per trascorrere una serata in più coi suoi figli.

Ma 19 anni fa le cose erano molto diverse per William e Kate. Così, nell’estate del 2006, quando Gary Goldsmith, lo zio “cattivo ragazzo” di Kate , invitò lei e William, insieme alla sorella Pippa, al fratello James, al Principe Harry e ad alcuni amici, nella sua villa da 3,6 milioni di sterline, lei ovviamente accettò.

Kate Middleton, l’invito dello Zio G

“Zio G”, come era conosciuto dai bambini Middleton, aveva appena guadagnato circa 17 milioni di sterline nel 2005 dalla vendita della sua attività e stava usando i suoi soldi per divertirsi. Acquistò una villa di lusso a Ibiza con piscina a sfioro, campo da tennis e altre comodità esagerate. Presto la casa fu soprannominata in senso dispregiativo, “La Maison de Bang Bang”, a causa i suoi party sfrenati che si tenevano lì.

Goldsmith è stato al centro di diversi scandali. Nel 2009 fu ripreso da una telecamera mentre faceva uso di droga e fu sorpreso a dare consigli a un giornalista sotto copertura su come incontrare escort brasiliane.

Kate Middleton e William, la vacanza sfrenata a Ibiza

Naturalmente, quando William e Kate arrivarono da Zio G, le feste cui parteciparono furono più morigerate. Secondo l’autrice reale Katie Nicholl, la coppia riuscì a incastrare la vacanza in uno dei periodi di pausa nell’addestramento del Principe a Sandhurst.

Nel suo libro del 2013, Kate: The Future Queen, racconta alcuni dettagli di questa memorabile vacanza, tra cui un “ballo” organizzato da Will e Kate nella “fortezza trasformata in un palazzo per feste“.

Si legge anche che “Gary, che conosceva bene l’isola, noleggiò uno yacht per poter attraversare il mare e raggiungere la vicina Formentera”. Sulla barca di lusso Lady Middleton e sua sorella Pippa, entrambe in bikini bianco, presero il sole e si divertirono a tuffarsi in acqua.

L’esperta racconta che William e Kate riuscirono a esplorare l’isola in relativo anonimato e trascorsero la notte al nightclub Pacha senza essere riconosciuti.

Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che quella fu forse l’unica vacanza in cui il Principe riuscì a lascarsi andare e lo fece a tal punto che Kate dovette rimproverarlo per il suo comportamento mentre guidava il motorino davanti a casa, con un amico.

I particolari di questa vacanza e della festa privata rimasero segreti, finché lo zio di Kate non fu travolto dallo scandalo. A quel punto emersero dettagli su quello che Will fece durante la serata che sono davvero imbarazzanti, compresi commenti piuttosto pesanti e volgari.