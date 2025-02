Kate Middleton, una mamma come le altre. Ma il look dimesso non convince

Kate Middleton va in gita al museo coi bambini ed è fantastica con loro: "Sembra una mamma come le altre". Ma il look è troppo austero

Fonte: PA Media Kate Middleton

Kate Middleton è tornata nuovamente in pubblico e lo ha fatto unendo le sue due più grandi passioni, l’arte e la prima infanzia. Infatti, come una mamma qualunque, ha accompagnato una scolaresca in gita alla National Portrait Gallery. La Principessa del Galles ha scelto per l’occasione un completo blu scuro con pantaloni gessati extra large e una giacca marrone, un look un po’ troppo austero che non convince del tutto.

D’altro canto, infondo Kate Middleton non vuole più che si parli di lei a partire dai suoi outfit, tanto che il Palazzo ha dichiarato che non rivelerà più i brand che indossa. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, una mamma come le altre

La Principessa del Galles si è concessa una gita a Londra insieme a un gruppo di bambini che per primi hanno sperimentato il Bobeam Tree Trail, un viaggio interattivo attraverso i ritratti della National Portrait Gallery di cui è diventata patrona subito dopo il matrimonio con William, dunque si tratta di un luogo speciale per lei.

Inoltre, il percorso interattivo è nato a partire da una proposta elaborata all’interno del progetto Shaping Us Framework sulla prima infanzia, voluto da Kate.

Fonte: PA Media

Lady Middleton, che ha recentemente condiviso una foto scattata da suo figlio Louis, è stata adorabile coi bambini che erano entusiasti di poter fare una gita con lei. Li è andati a prendere davanti allo scuolabus e li ha accompagnati alla galleria d’arte, tenendo per mano una bambina che era emozionatissima.

L’insegnante Alix Ascough dei 15 bambini ha raccontato: “Per i bambini è stato semplicemente magico. È stato un momento di stupore e meraviglia. Hanno fatto un sacco di lavori artistici a scuola, quindi per loro poterli fare nella galleria con la Principessa è stato magico. È di questo che sono fatti i ricordi”.

Fonte: PA Media

Kate era perfettamente a suo agio coi bambini, d’altro canto lei ama stare con loro. Sembrava una mamma come le altre che accompagna in gita la classe dei suoi figli. “Si è seduta con i bambini sul pullman e ha chiacchierato con loro”, ha aggiunto Ascough. “Era così rilassata e appassionata, sembrava tutto molto naturale. Non faremo mai più un’altra gita scolastica come questa”.

Fonte: PA Media

“Era così interessata ai bambini e vedeva le cose anche attraverso i loro occhi, incoraggiandoli a parlare delle foto”, le parole dell’insegnante sono piene di ammirazione per la Principessa del Galles, così naturale nel ruolo di mamma.

Kate Middleton, il look scuro non convince

Per la gita a Londra, Kate ha optato per un look molto serioso, fin troppo austero e dai colori molto scuri. Infatti, ha scelto un completo spezzato, indubbiamente meno formale e da ufficio che un tailleur, ma l’insieme è davvero molto pesante.

Fonte: PA Media

Lady Middleton ha optato per un dolcevita e un paio di pantaloni a palazzo gessati, grigio scuro, quasi nero, e li ha abbinati a un blazer color terra bruciata. Ai piedi ha calzato delle décolleté dal tacco largo. L’ensemble convince poco e rimpiangiamo i suoi modernissimi tailleur pantaloni di Alexander McQueen. Insomma, Kate avrebbe potuto insistere su qualche colore meno invernale e più giocoso, visto che andava in gita coi bambini.