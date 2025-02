Kate Middleton, nuovo messaggio sul cancro e nuova foto. Scattata da Louis

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha condiviso sul suo profilo Instagram una sua nuova foto, realizzata dal piccolo Louis, per lanciare un importante messaggio sul cancro.

Kate Middleton, la nuova foto realizzata da Louis

Kate Middleton è stata immortalata all’aperto in una giornata invernale dal più piccolo dei suoi tre figli, Louis, che sembra seguire le orme della madre, un’appassionata fotografa, autrice di numerosi scatti della Famiglia Reale, in particolare dei suoi bambini, ritratti in occasioni speciali della loro vita, come i compleanni e il primo giorno di scuola.

Nella nuova foto Kate è immersa in un bosco gelato. La Principessa del Galles ha le braccia aperte, come abbracciasse la natura che la circonda, e sorride, mostrandosi felice e allegra. Indossa un giaccone pesante, verde scuro, chiuso in vita con una cintura e un berretto.

Louis ha ritratto la madre da lontano, a figura intera, lasciando ben visibile il paesaggio bucolico e incantato a causa della gelata e della particolarissima luce.

Kate Middleton, il nuovo messaggio sul cancro

Il nuovo ritratto di Kate è accompagnato da un importante messaggio sul cancro che dice: “Non dimenticare di nutrire tutto ciò che si trova oltre la malattia. C“. Da notare che è firmato con la lettera “C” che sta per Catherine. Quando lei e William siglano in questo modo i post social significa che si tratta di messaggi personali, redatti di loro pugno e non dichiarazioni di Palazzo o dei loro portavoce.

Kate ha voluto sottolineare con questo ritratto e il commento, ripreso anche in una grafica, condivisa assieme alla foto, la Giornata Mondiale contro il Cancro che si celebra martedì 4 febbraio.

La Principessa del Galles, che recentemente ha dichiarato che il cancro che l’ha colpita è in remissione, ha voluto esprimere in prima persona ricordare questa importante ricorrenza ed esprimere tutta la sua solidarietà alle persone che stanno ancora combattendo la loro battaglia contro la malattia, proprio per ricordare che c’è altro oltre il tumore e che anche nella sofferenza, bisogna cercare di concentrarsi su altro, godendo ogni attimo che la vita ci riserva.

Kate Middleton, i complimenti per Louis

La foto di Kate ha scatenato l’entusiasmo su Instagram. Moltissimi sostenitori della Principessa hanno commentato il ritratto, complimentandosi per la bravura di Louis. “Radioso, gioioso… e il talento per la fotografia è chiaramente di famiglia. Bravo Principe Louis. 👏🏼 ❤️”; “Bel lavoro Principe Louis 👏❤️”; “Che bella foto e che messaggio potente! Ben fatto, Louis, hai sicuramente le capacità fotografiche di tua mamma”.

E ancora: “Una foto e un messaggio così belli 👏🏻👏🏻👏🏻 Adoro assolutamente che il principe Louis fosse dietro la telecamera! Ha un talento per questo come te 😍😍😍😍”; “Parole sagge Kate, sei un esempio di vita e ammirazione, molti di noi un giorno vorrebbero essere come te e avere un cuore grande come il tuo, ti amiamo Kate ❤️”.

Kate Middleton, il ritorno al lavoro

Kate sta proseguendo il suo graduale ritorno ai doveri reali dopo aver completato la cura contro il cancro a inizio settembre. La Principessa ha partecipato con William alla cerimonia di commemorazione per le vittime dell’Olocausto. Poi è andata in visita a un centro pediatrico e nel pomeriggio dello stesso giorno a un’azienda tessile.

Malgrado nei giorni scorsi si è mostrata in pubblico più spesso che in passato, questo non significa che sia tornata a pieno regime al lavoro.