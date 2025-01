Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa con William: “Presenza significativa”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha voluto presenziare con William alla cerimonia di commemorazione nel Giorno della Memoria che quest’anno ha coinciso con l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La Principessa del Galles ha deciso all’ultimo momento di partecipare ed è stato particolarmente significativo.

Kate Middleton, la decisione dell’ultimo momento

Si tratta della seconda apparizione pubblica di Kate Middleton nel 2025, dopo quella all’ospedale in cui è stata curata, e la prima dall’annuncio della remissione del cancro. In entrambi i casi, la Principessa ha comunicato all’ultimo la sua presenza. Una strategia che Kensington Palace sembra aver adottato in considerazione delle condizioni di salute di Kate, non ancora del tutto ristabilita.

In ogni caso, il fatto che Lady Middleton abbia voluto partecipare, accanto a William, alla cerimonia di commemorazione per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto e fare in modo che una simile tragedia non si ripeta mai più è stato particolarmente significativo.

Mentre Re Carlo è volato in Polonia ad Auschwitz-Birkenau, William e Kate sono rimasti a Londra per presenziare all’evento che ogni anno ricorda i sei milioni di ebrei assassinati durante l’Olocausto, nonché i milioni di altre persone uccise durante la persecuzione nazista e quelle che morirono nei successivi genocidi.

L’Holocaust Memorial Day Trust ha invitato le persone in tutto il Regno Unito a unirsi in un “momento nazionale” accendendo delle candele e posizionandole alle finestre alle 20:00 di lunedì 27 gennaio. Anche edifici e monumenti famosi sono stati illuminati di viola in segno di solidarietà.

Kate Middleton in grigio alla cerimonia di commemorazione del 2020

William e Kate parteciparono alla cerimonia di commemorazione nel 2020, quando erano ancora Duca e Duchessa di Cambridge. In quell’occasione, William lesse una lettera inviata da un’amica della sua bisnonna, la Principessa Alice, che fu ricordata per il ruolo attivo che ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale nel salvare una famiglia di ebrei.

Kate, nel 2020, si presentò all’evento indossando un abito grigio, molto austero e sobrio, dove il dettaglio del colletto in velluto nero richiama il lutto per i milioni di vittime dell’Olocausto.

Kate Middleton, l’incontro con i sopravvissuti dell’Olocausto

Allora, Lady Middleton e suo marito parteciparono anche al rito delle candele insieme ad alcuni sopravvissuti all’Olocausto, tra cui Yvonne Bernstein, che la Principessa ritrasse con la sua macchina fotografica. “Nonostante l’incredibile trauma all’inizio delle loro vite, Yvonne Bernstein e Steven Frank sono due delle persone più sostenitrici della vita che abbia mai avuto il privilegio di incontrare“, dichiarò all’epoca la Principessa.

E proseguì: “Ripensano alle loro esperienze con tristezza ma anche con gratitudine per essere stati tra i pochi fortunati ad avercela fatta. Le loro storie rimarranno con me per sempre. Anche se sono stata abbastanza fortunata da incontrare due dei pochi sopravvissuti, riconosco che non tutti in futuro potranno ascoltare queste storie in prima persona. È fondamentale che i loro ricordi siano preservati e tramandati alle generazioni future, in modo che ciò che hanno passato non venga mai dimenticato”.

Come è noto, infatti, Kate è una grande appassionata di fotografia. Durante il Covid ha promosso un concorso, per immortalare quel particolare momento storico.

Inoltre, ha realizzato diversi ritratti di famiglia. Di solito, in occasione dei compleanni dei suoi tre figli, condivide sui social delle foto che ha scattato lei stessa. Lo ha fatto anche per i loro primi giorni di scuola. Ha anche ritratto diversi membri della Famiglia Reale, compresa Elisabetta II.