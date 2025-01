Kate Middleton, il significato del look da 2.776 euro per il ritorno in ospedale

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa al Royal Marsden Hospital di Londra, dove ha ricevuto i trattamenti contro il cancro. La Principessa del Galles si è presentata con un look burgundy da 2.2776 euro, cappotto compreso, che nasconde un potente significato simbolico.

Kate Middleton, il cancro è in remissione

Kate Middleton ha scelto di recarsi nell’ospedale in cui è stata curata contro il cancro come prima uscita pubblica del 2025. Un gesto di grande impatto, non solo perché ha voluto ringraziare personalmente e in forma ufficiale i medici che l’hanno seguita durante la chemioterapia preventiva e ha voluto parlare e condividere con gli altri pazienti oncologici la sua esperienza, ma anche perché ha fatto un’importante dichiarazione sulle sue condizioni di salute.

Fonte: IPA

La Principessa del Galles infatti ha dichiarato: “È un sollievo essere ora in remissione e rimango concentrata sulla guarigione. Come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora di vivere un anno appagante. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”.

Kate Middleton, il look da 2.276 euro

Kate è arrivata in ospedale con un look monocromatico, color burgundy, la tonalità dell’anno. Lady Middleton ha una predilezione per gli outfit di un’unica tonalità, eleganti e distintivi. Soprattutto strategici per evitare errori di abbinamento.

Kate ha optato per un caldo completo composto da un dolcevita bordeaux da 770 sterline di Gabriela Hearst e una gonna “Plait” da 595 sterline di Edeline Lee, entrambi già indossati. Il maglione doveva essere troppo pesante, perché a un certo punto la Principessa si è vista costretta a tirarsi su le maniche.

Al suo ingresso in ospedale, Lady Middleton portava un cappotto in tartan, nelle stesse tonalità dell’ensemble, firmato Blaze Milano, in vendita a 979 sterline sul sito del brand. Anche il soprabito è riciclato, infatti lo ha indossato lo scorso settembre a Balmoral. In totale il suo outfit vale 2.344 sterline, circa 2.776 euro. Restano fuori la borsa con manico e le décolleté in suede, probabilmente di Gianvito Rossi, unico dettaglio non burgundy.

Fonte: IPA

Kate Middleton, il significato simbolico del suo look

Come sempre il look indossato da Kate è scelto non solo per motivi estetici, ma per veicolare un preciso messaggio. In questo caso, la Principessa del Galles ha optato per un completo essenziale e caldo, perché non era necessario mettersi in mostra durante la visita in ospedale, ma al contrario l’intento era di dimostrare solidarietà con gli altri pazienti oncologici e di trasmettere calore e affetto allo staff medico che l’ha presa in cura.

Fonte: IPA

Anche la scelta del colore è altamente simbolica. Infatti, il burgundy che è molto simile al bordeaux è un rosso scuro, contenente punte di viola che danno un tocco di rilassatezza. Questo colore trasmette calma e tranquillità ma anche calore. Inoltre, è particolarmente elegante e sicuramente non è sfacciato come il rosso fuoco.