Kate Middleton torna nell’ospedale dove si è curata. Le foto dell’incontro coi pazienti

Kate Middleton, a sorpresa, ha incontrato i pazienti oncologici ricoverati nello stesso ospedale in cui era stata curata l’anno scorso.

Kate Middleton, prima uscita del 2025

Si tratta della prima uscita pubblica di Kate Middleton del 2025. Infatti, la Principessa del Galles dopo Natale non aveva ancora preso parte a nessun impegno. Ma anche per quest’anno il suo carico di lavoro sarà meno pesante rispetto a prima della diagnosi di cancro. Ha comunque rispettato la consuetudine di tornare al lavoro dopo il suo compleanno, ossia dopo il 9 gennaio.

Kate ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra. Durante la sua visita, ha ringraziato lo staff dell’ospedale per le cure e il supporto che le hanno dato dopo la diagnosi di tumore dello scorso anno. Poi, ha incontrato i pazienti dell’ospedale e si è intrattenuta con loro.

Kate Middleton, il ritorno in ospedale e l’incontro coi pazienti oncologici

Le foto mostrano la Principessa mentre parla con chi è attualmente in cura, ma uno scatto che l’ha immortalata mentre abbraccia davvero con trasporto Rebecca Mendelhson, una paziente che si sta sottoponendo a chemioterapia.

La Principessa ha ascoltato le esperienze delle persone che stanno lottando contro il cancro, condividendone paure ed emozioni. E ha dichiarato: “I trattamenti sono davvero così diversi e vari che hanno un impatto differente sulle famiglie”.

Kate ha anche osservato che dopo aver attraversato tante volte la porta d’ingresso dell’ospedale da privata cittadina per sottoporsi ai trattamenti, ha provato un senso di sollievo ritornare ora che ha terminato la chemioterapia.

Un portavoce di Kensington Palace ha spiegato il motivo della visita a sorpresa di Kate: “La Principessa ha voluto intraprendere questa visita sia per dimostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per sottolineare l’assistenza e i trattamenti leader a livello mondiale forniti dal Marsden”.

Kate Middleton, il nuovo patronato con William

Vivere in prima persona la malattia ha decisamente cambiato le prospettive di Kate e di suo marito William che hanno deciso di diventare patroni e sostenitori congiunti del Royal Marsden NHS Foundation Trust.

La notizia di questo nuovo ruolo assunto dai Principi del Galles è stata annunciata ufficialmente da Palazzo. E Dame Cally Palmer, amministratore delegato del Royal Marsden NHS Foundation Trust, ha dichiarato in merito alla visita di Kate in ospedale: “Siamo stati onorati di accogliere Sua Altezza Reale la Principessa del Galles al Royal Marsden di Chelsea questa mattina e siamo lieti che Sua Altezza Reale si unisca a Sua Altezza Reale il Principe del Galles diventando patrona congiunta del nostro centro oncologico specialistico”.

E ha proseguito: “Siamo incredibilmente fortunati a ricevere il Royal Patronage: è fonte di ispirazione per lo staff e i pazienti e ci consente di mettere in luce il lavoro straordinario che il nostro staff svolge ogni giorno per i pazienti e le loro famiglie”, ha continuato Palmer.