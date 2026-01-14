L’appello di Giulia Salemi per l’Iran: “Non riesco a contattare i miei familiari”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Salemi

Non distogliere lo sguardo, ma invita tutti a puntare gli occhi su quello che sta succedendo in Iran, perché voltarsi ora non è più possibile. Giulia Salemi è la protagonista di un appello forte, commovente e intenso. Su Instagram e TikTok l’influencer, che conta milioni di follower, ha voluto parlare di ciò che sta accadendo in un paese a cui è legatissima, l’Iran. La situazione infatti è tragica e dopo le proteste contro il regime degli Ayatollah, la polizia ha sparato contro la folla, realizzando un vero e proprio massacro per reprimere la voce di chi cerca solo la libertà.

La situazione in Iran e la paura di Giulia Salemi

Giulia Salemi è legatissima all’Iran e anche questa volta ha voluto denunciare cosa sta accadendo nel paese dove il regime sta reprimendo le proteste in modo violento e sconsiderato. Tante persone sono scese in piazza, rischiando la vita, per protestare contro l’inflazione, la crisi economica ed energetica. Una protesta che il governo di Theran sta reprimendo nel sangue.

Secondo Human Rights Activists News Agency (Hrana) sarebbero più di 10.000 le persone arrestate, mentre i manifestanti uccisi, come svela la Fondazione Narges, sarebbero 2000. Di origini persiane, Giulia Salemi ha spesso parlato della situazione dell’Iran, soprattutto perché gran parte della sua famiglia vive proprio nel paese.

“Dopo 47 anni di oppressione – ha detto -, un intero popolo è tornato a riempire le piazze per reclamare la propria libertà, milioni di iraniani coraggiosi stanno manifestando contro la Repubblica Islamica, sfidando uno dei regimi più repressivi al mondo. La risposta del governo è durissima: hanno isolato il Paese, spegnendo internet, le luci e le linee telefoniche, nel tentativo di zittire le proteste e tagliare i contatti con il mondo esterno”.

“Provate a immaginare se avvenisse qui a casa nostra: come ci sentiremmo noi? Soli, isolati dal mondo – ha aggiunto l’influencer e compagna di Pierpaolo Pretelli -. Hanno aperto il fuoco sulla folla causando una strage di innocenti: oltre 2000 morti e più di 10000 arresti. E siamo solo all’inizio. Non si può rimanere in silenzio davanti a questa violenza: vivo nell’angoscia, perché da giorni non riesco a contattare i nostri familiari a Teheran. Immaginate cosa significhi questo per chi in Iran sta lottando. Eppure, nonostante la paura, il coraggio del popolo iraniano brilla più forte: è il segno di quanto sia profondo il desiderio di libertà: uomini, donne, giovani, anziani, marciano insieme, e di fronte a questo coraggio immenso, noi non possiamo restare indifferenti”.

L’appello di Giulia Salemi

“Vi chiedo col cuore, non distogliamo lo sguardo da ciò che sta succedendo in Iran – ha concluso la modella, lanciando un appello a tutti i suoi followers -. Il regime conta sul silenzio e sull’indifferenza del mondo, per continuare a reprimere nel buio, ma noi possiamo fare la differenza, tenendo alta l’attenzione: ogni voce conta!”.

Infine Giulia ha voluto lanciare un messaggio ai suoi parenti, parlando anche in persiano: “A voi, fratelli e sorelle iraniani va il nostro abbraccio più grande! Non fermatevi, noi siamo con voi”.