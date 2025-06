Giulia Salemi, la paura per i parenti in Iran: “La mia famiglia è in pericolo”

IPA Giulia Salemi

Gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l’Iran al fianco di Israele, bombardando tre centri nucleari del paese. La paura è tanta, ancora più grande per coloro che in Medio Oriente hanno i propri cari. Giulia Salemi, italiana di origini iraniane, ha condiviso il timore per la propria famiglia, lanciando un messaggio di speranza a tutte le vittime innocenti di questo conflitto sempre più crudele.

Giulia Salemi, la paura per i cari in Iran

Giulia Salemi è nata a Piacenza, ma le sue radici affondano in Medio Oriente. La mamma Fariba Tehrani è nata a Teheran e fu costretta a scappare dal paese durante la rivoluzione islamica. “È stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran” aveva raccontato la conduttrice. In Iran Giulia ci ha trascorso parte dell’infanzia, lì ha frequentato per qualche tempo le scuole e le serate al luna park con i cuginetti sono uno dei ricordi più dolci della sua infanzia. È grande il dolore dell’influencer per quel che sta accadendo in questo momento, con le bombe Usa lanciate in Iran.

In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Salemi ha scritto: “Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani. Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita, e noi possiamo solo pregare”. La conduttrice ha molti parenti a Teheran e vive con angoscia l’incertezza sulla loro sicurezza. “Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro. Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano” si conclude il suo messaggio.

La solidarietà alle donne iraniane

Non è la prima volta che Giulia Salemi utilizza la propria popolarità per lanciare messaggi politici. Ospite de Le Iene nel 2022 si rese portavoce delle donne iraniane, in protesta a seguito dell’ingiusta uccisione da parte delle forze dell’ordine di Mahsa Amini, 22enne arrestata a causa di una ciocca di capelli che usciva dal velo. Rivolgendosi in farsi alle donne dell’Iran, Giulia aveva affermato: “Siamo dalla vostra parte e la vostra richiesta di libertà è anche la nostra”.

Commovendosi nel corso del monologo, la conduttrice aveva ribadito come sia “inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire le pretese di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi”. A tutte coloro che continuano a “reclamare la stessa libertà che in passato è stata negata ad altre, come mia madre”, Salemi aveva esortato a continuare a “rifiutarvi di tacere, non fermatevi, noi siamo con voi, vi voglio tanto bene”.

Il toccante discorso si era concluso con le tre parole simbolo della protesta contro le ingiustizie del regime, “donna, vita, libertà”. Giulia Salemi è una donna italo-persiana, ma il suo messaggio è universale e supera le barriere geografiche e politiche.