Francesco Monte, la fidanzata Isabella attacca Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Monte

Non si placano le polemiche contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni rilasciare dalla sorella di Belen e dall’influencer riguardo Francesco Monte, ex di entrambe. Sulla vicenda è infatti intervenuta in queste ore anche Isabella De Candia, fidanzata dell’ex tronista.

La fidanzata di Monte contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Isabella De Candia ha scelto di affrontare in modo diretto le ex di Francesco Monte, commentando proprio il post Instagram in cui appare un estratto dell’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

“Mi permetto di lasciare qui un commento solo per dire una cosa – ha scritto Isabella -: da donna non di spettacolo proprio non capisco come si possa parlare pubblicamente senza filtri di argomenti molto intimi e che soprattutto riguardano persone che non hanno possibilità di replica in quel momento”.

“Questa può starci come chiacchierata tra amiche sicuramente – ha aggiunto -, chi non l’ha mai fatto! Poi tra due ex ci sta ed è intrigante non lo metto in dubbio. Però io avrei evitato, anche per dovere di cronaca. Anche perché non gliene frega niente a nessuno. Aggiungo un’ultima cosa perché amo l’uguaglianza vera. Se due uomini in un podcast pubblico avessero parlato in questo modo della propria ex in comune quale sarebbero state le reazioni?”.

Una domanda che si era fatto anche Francesco Monte quando aveva deciso di rispondere alle parole di Cecilia Rodriguez riguardo l’intimità vissuta fra i due in passato.

“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita – aveva detto, senza nascondere l’irritazione per essere stato citato nel podcast di Giulia Salemi -, il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza. Capita eh! Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaooo”.

“Mi fermo qui – aveva concluso -, ma presto parlerò di tutto quello che ho subìto in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con gossip da sedicenni rancorose”.

Cosa ha detto Cecilia Rodriguez su Francesco Monte

Ma cosa aveva detto Cecilia Rodriguez riguardo Francesco Monte per farlo infuriare così? Nel corso della sua intervista rilasciata a Giulia Salemi, la sorella di Belen Rodriguez aveva affermato di utilizzare sex toys con il marito Ignazio Moser nella loro intimità.

Cecilia aveva poi rivelato che nella sua precedente relazione, quella con Francesco Monte, questo non era stato possibile. “Per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua, perché diceva che doveva usare il suo – aveva detto -. Mi sembrava un po’ retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare, altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia”.

Giulia Salemi, ex di Francesco Monte proprio come Cecilia, aveva colto il riferimento e aveva detto: “Per chi non lo sapesse, noi abbiamo un ex in comune molto lontano”. A quel punto Cecilia aveva risposto: “Mi ero dimenticata di questa cosa, io dimentico di essere stata fidanzata con lui che non so se è una cosa carina…”. Lapidaria la conclusione dell’influencer: “Proprio carina non è, ma ci sarà un motivo”.