Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco Moser: “Non ricordo il nome di mia nipote”

Mentre Cecilia Rodriguez è in Argentina, il suocero Francesco Moser fa discutere: “Non ricordo il nome di mia nipote”. E parla anche del figlio Ignazio

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IPA Cecilia Rodriguez

Mentre Cecilia Rodriguez è in Argentina insieme a Ignazio Moser per presentare la loro bambina ai bisnonni, in Italia fanno discutere le parole del suocero. L’ex ciclista Francesco Moser si è lasciato andare a delle dichiarazioni schiette e senza filtri sulla nipotina nata nell’ottobre 2025 e in particolare sul fatto di non ricordarne il nome.

Francesco Moser parla della figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez

“Ignazio e Cecilia sono in Argentina per far vedere la bambina ai bisnonni”, ha raccontato Francesco Moser al settimanale Oggi. Poi ha aggiunto, con la consueta schiettezza: “Sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote?”.

La piccola si chiama Clara Isabel come la nonna di Cecilia e Belen Rodriguez ma per Moser senior non è così semplice ricordarlo. “Perché ha due nomi, credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro”, ha spiegato il diretto interessato.

Alla domanda su come la chiami, la risposta è ancora più spiazzante: “Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”. E ha precisato: “Io nonno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io”. Parole che restituiscono l’immagine di un nonno lontano dagli stereotipi più affettuosi, ma coerente con il carattere deciso che ha sempre contraddistinto lo sportivo, oggi 74enne.

Ha poi puntualizzato che Clarita, come la chiamano affettuosamente Cecilia e Ignazio, è la sua “nipote più piccola, ne ho altri tre. Mia nipote Chiara fa gare di sci e ginnastica artistica. Poi c’è Pietro che fa anche il ciclista, ha vinto qualche corsa. Ha cominciato a sette, otto anni”.

Nel corso dell’intervista, Moser si è soffermato anche sul percorso del figlio Ignazio, diviso tra social, televisione e passioni personali, ma con un passato da ciclista. Una carriera che, secondo il padre, avrebbe potuto avere sviluppi diversi.

“Io gli avevo detto: o lo fai convinto o è meglio smettere”, ha ricordato. Una posizione netta, che riflette la mentalità di chi ha costruito la propria carriera sportiva sulla disciplina. “Aveva le caratteristiche, ma non ci metteva anima e corpo”, ha sottolineato.

Ignazio Moser ha infatti corso fino ai 23-24 anni, arrivando anche a entrare in una squadra svizzera. Poi la scelta di partecipare al Grande Fratello Vip, che ha segnato un punto di svolta nella sua vita, complice la nascita della storia d’amore con Cecilia Rodriguez.

“Da lì è cambiata la sua vita”, ha osservato il padre, evidenziando il passaggio da una possibile carriera agonistica ad un percorso legato alla visibilità e all’intrattenimento.

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Francesco Moser e l’aneddoto su Santiago De Martino, il figlio di Belen

Non è mancato, infine, uno sguardo ai rapporti con la famiglia Rodriguez, ormai presenza abituale nella casa dei Moser. “Sono stati qui tante volte”, ha detto Francesco Moser, ricordando le giornate trascorse insieme.

Tra gli episodi citati, uno riguarda il piccolo Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Un giorno suo nonno gli ha dato una biciclettina senza freni, non so come abbia fatto a trovarla perché era nascosta in garage”, ha fatto sapere.

La scena ha i contorni di un aneddoto domestico: “Io ero andato a farmi un giro con la bici da corsa, torno e lui si ribalta”. Nessun allarme, solo una conclusione che riporta tutto alla normalità: “Cose da bambini”.