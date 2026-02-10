Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez secondo figlio in vista dopo la nascita della piccola Clarita e basta tv: "Meglio fare l'imprenditore"

IPA Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

La piccola Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre, è stata accolta come un dono prezioso da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il frutto di anni di attesa e desiderio, eppure i due neo genitori sognano già di allargare la famiglia. Il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser ha infatti pubblicamente annunciato la voglia di avere un secondogenito, sempre grazie all’aiuto della scienza. E magari in tempi più rapidi rispetto al passato.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti per il secondo figlio

A pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, soprannominata affettuosamente Clarita, Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez già immaginano il prossimo capitolo della loro storia familiare.

“Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi”, ha detto l’ex ciclista al settimanale Nuovo Tv. Un desiderio condiviso anche dalla sorella di Belen, che non ha mai nascosto il sogno di avere una famiglia tutta sua: “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare. Spero che la seconda gravidanza arrivi prima rispetto alla prima”.

Che sia un fratellino o una sorellina, la volontà della coppia è chiara: rafforzare il legame familiare e regalare a Clara Isabel la compagnia di un fratello o una sorella.

“Dopo cinque anni di tentativi naturali abbiamo intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita – ha raccontato Ignazio – Forse abbiamo voluto provare troppo a lungo in modo naturale, mentre la scienza offre strumenti preziosi per realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze“.

Moser si è anche raccontato come padre: “Vizio troppo la mia bambina: sono sempre pronto a cogliere ogni suo mugugno e a prenderla in braccio quando piange”, ha confessato con un sorriso, ammettendo che fare il genitore è “il mestiere più difficile del mondo, perché non sai mai ciò che è giusto e ciò che è sbagliato”.

E in casa Moser-Rodríguez, il lettone diventa spesso il luogo di coccole e complicità, un piccolo universo dove la famiglia si stringe attorno alla piccola Clarita.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dicono addio al mondo della tv

Nonostante la popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello Vip, Ignazio sembra aver trovato la sua dimensione lontano dai riflettori televisivi. Se fino a qualche anno fa era protagonista di reality show e ospitate, col tempo le sue apparizioni sul piccolo schermo sono diventate sempre più sporadiche.

“La tv deve piacerti e devi esserne portato: non credo di esserlo – ha fatto notare – Non rinnego il passato, ma fare l’imprenditore mi riesce meglio”. Dello stesso avviso la moglie Cecilia Rodriguez, che preferisce concentrarsi sul suo ruolo di madre ma anche sugli impegni da influencer. In fondo ha più volte ribadito – con grande onestà – di non avere le stesse doti artistiche di Belen.

La storia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è una storia di resilienza e fiducia: cinque anni di attesa, la decisione di affidarsi alla scienza e la gioia di vedere finalmente realizzato il sogno di una figlia. Ma, soprattutto, è la promessa di nuovi capitoli: un secondo erede, nuove coccole e quel desiderio di famiglia che cresce, come il sorriso di Clarita, tra le braccia di due genitori profondamente uniti.