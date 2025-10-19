Belen Rodriguez, pace fatta con Cecilia e Ignazio: c’entra mamma Veronica

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

Le tensioni nella famiglia Rodriguez sono ormai un lontano ricordo. O almeno così sembra dall’ultimo scatto pubblicato da Veronica Cozzani, la madre di Belen e Cecilia, che ha pubblicato su Instagram uno scatto che sancisce la pace tra le due sorelle (e il cognato). Dopo la nascita di Clara Isabel, la prima figlia dell’influencer e dell’ex ciclista, alcuni indizi seminati sui social avevano fatto pensare a nuovi dissapori, che invece sembrano essersi dissipati con l’arrivo della piccola della famiglia.

Belen e Cecilia di nuovo insieme: la foto di mamma Veronica

L’arrivo di Clara Isabel sembra aver riportato la pace in famiglia. Veronica Cozzani ha condiviso tra le storie di Instagram una foto che sancisce la ritrovata armonia tra Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser, che ritrae tutti e tre seduti a tavola, sorridenti e felici, dopo mesi di silenzi e distanza. Uno scatto che nessuno si aspettava di vedere, soprattutto dopo voci e pettegolezzi sempre più insistenti sul loro allontanamento.

Nelle scorse Ignazio Moser aveva mostrato sul suo profilo social il primo incontro tra Luna Marì – la secondogenita di Belen avuta da Antonino Spinalbese – con la cuginetta Clara Isabel, appena tornata a casa dall’ospedale, insieme al cagnolino di famiglia. “Nino in versione Security, Luna in versione sorella maggiore, benvenuta a casa Clarita”, aveva scritto l’ex ciclista.

Un momento tenerissimo quello da lui immortalato, ma che metteva in luce un dettaglio che non è passato inosservato agli osservatori più attenti: l’assenza della showgirl argentina, che non era presente all’arrivo a casa della nipotina. In molti hanno visto in questa assenza un ulteriore motivo di tensioni tra Ignazio Moser e Belen, che dopo aver annunciato la nascita della nipotina prima dei genitori, si è chiusa nel silenzio.

Ma adesso le tensioni sembrano essersi appianate: la stessa Rodriguez nelle sue storie ha mostrato di avere la nipotina in braccio, senza mostrarla del tutto. Forse l’arrivo di Clara Isabel, così tanto desiderata dalla coppia e dall’intera famiglia, ha finalmente messo la parola fine alle tensioni. Almeno fino al prossimo dramma.

Belen e Ignazio, le (presunte) tensioni tra i due

Per mesi e mesi si è parlato di un presunto litigio tra Belen e Ignazio Moser, che avrebbe portato la showgirl argentina ad allontanarsi dalla sorella proprio durante un periodo delicato come la gravidanza. Il passo falso di Belen avrebbe poi scatenato nuove tensioni tra i due cognati, come aveva fatto sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Lo avrebbe mandato su tutte le furie la storia che ha postato Belen per annunciare la nascita della figlia! Infatti è stata subito richiamata a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine“.

Poco tempo fa la showgirl e la sorella Cecilia erano state viste nuovamente insieme dopo molto tempo in occasione del compleanno di Belen lo scorso settembre, immagini che avevano fatto pensare a una pace tra sorelle ma non con Moser, che non era presente, alimentando i pettegolezzi sulla vicenda. Chissà quanto durerà la pace tra i due, che forse hanno deciso di mettere da parte ogni divergenza per amore di Cecilia e soprattutto della piccola Clara Isabel.