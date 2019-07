Francesco Monte: prima foto con la nuova fidanzata su Instagram

editato in: da

Ormai è ufficiale: Francesco Monte e Isabella De Candia stanno insieme.

A confermare la love story, di cui si parlava ormai da diverse settimane, è stato proprio il modello pugliese che nelle Stories di Instagram ha postato uno scatto in cui stringe fra le braccia la top model. Bellissima e talentuosa, conosciuta soprattutto per la sua somiglianza con Monica Bellucci, Isabella era stata avvistata più volte in compagnia di Monte.

I due erano stati paparazzati mentre si scambiavano carezze e sguardi in un locale di Ibiza dove Francesco si era rifugiato dopo l’addio a Giulia Salemi. Per ora l’ex tronista non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma è chiaro che fa sul serio con Isabella, con cui l’intesa sembra molto forte.

Mentre la De Candia è conosciuta solo dagli esperti del settore fashion, Monte è ormai diventato un personaggio molto conosciuto, non solo per via delle sue esperienze televisive, ma anche per la vita privata.

Il modello pugliese infatti ha alle spalle un lungo curriculum sentimentale. Nella lista delle sue ex, oltre a Teresanna Pugliese, conosciuta negli studi di Uomini e Donne, c’è anche Cecilia Rodriguez, che lo lasciò in diretta al Grande Fratello Vip dopo essersi innamorata del ciclista Ignazio Moser.

E se il flirt con Paola Di Benedetto, iniziato all’Isola dei Famosi, era durato poco per via del “fantasma” della Rodriguez, la love story con Giulia Salemi sembrava molto solida. Sino all’annuncio, improvviso, della rottura e un addio raccontato con amarezza dalla fashion blogger su Instagram.

Poi i gossip sulla relazione con Diletta Leotta, causati anche da un video apparso sulle Stories di Instagram, e una secca smentita degli interessati. Oggi la giornalista di Sky è felicemente legata al pugile Daniele Scardina, con cui è stata avvistata in barca, mentre Francesco Monte sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Isabella De Candia.