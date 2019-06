Francesco Monte rompe il silenzio: la verità sulla rottura con Giulia Salemi

editato in: da

Francesco Monte rompe il silenzio e, dopo l’annuncio su Instagram, parla per la prima volta della fine della love story con Giulia Salemi.

L’addio fra i due è arrivato come un fulmine a ciel sereno, raccontato da un post pubblicato dalla modella in cui traspare dolore e rammarico. La relazione era iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, un anno dopo che Monte era stato lasciato in diretta tv da Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser. Una storia d’amore partita in salita, ma che in seguito era decollata, con baci e tenerezze dentro il bunker di Cinecittà, ma soprattutto fuori, dove la coppia è apparsa sempre unita e affiatata.

Solo qualche tempo fa Giulia e Francesco erano stati ospiti di Verissimo per raccontare i loro sentimenti, poi il viaggio negli Stati Uniti per il Coachella Festival. Al ritorno in Italia però qualcosa è cambiato e la coppia ha deciso di dirsi addio. Dopo il post commosso della Salemi, Monte ha deciso di rompere il silenzio su Instagram e raccontare la sua verità.

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia – ha scritto nelle Stories -. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene”.

Poi una richiesta ai fan, come era accaduto tempo fa, quando Monte decise di mettere fine alla relazione con Paola Di Benedetto perché ancora innamorato della Rodriguez. “Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci – si legge nel messaggio -, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni… Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita”.