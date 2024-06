Cecilia Rodriguez, il messaggio prima delle nozze: “Tutto quello che ho sempre sognato”

È tutto pronto per il sì in Toscana. La sposa affida ai social il suo pensiero prima di chiudere la porta di casa.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

È tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia dirà “per sempre” il 30 giugno in Toscana. In questa wedding season molto intensa, queste nozze arrivano subito dopo il fastoso matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, nelle Isole Eolie. La prossima dopo Cecilia sarà Simona Ventura: la cerimonia è fissata per l’8 luglio.

Cecilia Rodriguez, l’ultimo messaggio prima di sposarsi

Dalle Storie su Instagram vediamo che Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, le famiglie e gli amici si stanno spostando verso il luogo del loro matrimonio. La showgirl, prima di partire, ha lasciato su Instagram un ultimo pensiero mentre chiudeva la porta di casa. Cecilia ha postato la foto dell’ingresso, con la lampada e alcune riviste sul mobiletto davanti allo specchio, affidando una dedica speciale al nido d’amore con Moser, alla felicità che le è stata concessa e alle persone che in questo momento sono loro vicine.

“Tutto quello che ho sempre sognato, piano piano la vita me l’ha donato 🤍 grazie a tutti voi per questo immenso amore che ci state dimostrando in questi giorni cosi speciali. VI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE”, ecco la sua dedica piena di gratitudine.

Un messaggio dolce e tenero di Cecilia, che ringrazia la vita per tutto quello che le ha dato. Un po’ in linea con la scritta del velo di Diletta Leotta: All I Wanted. La showgirl argentina non trattiene l’emozione dei giorni prima del matrimonio e neanche la felicità al pensiero di coronare il proprio amore con l’ex ciclista Moser. Lei e Ignazio stanno insieme dal 2017, si sono incontrati al Grande Fratello Vip quando era ancora fidanzata con Francesco Monte, e si sono innamorati davanti alle telecamere. Dopo anni di alti e bassi, ma con un legame sempre stabile, oggi si preparano a tornare proprio in quella casa celebrata dalla Rodriguez come marito e moglie.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella villa vicino a Prato: i dettagli

La coppia si sposerà domenica nella Villa Medicea La Fernanda a Carmignano, una frazione di Artimino, in provincia di Prato. La villa fu costruita nel 1596 e richiama ancora l’epoca del Rinascimento con carrozze, dipinti e affreschi. La struttura, destinata all’hospitality e specializzata per i matrimoni, offre una splendida vista sulle valli circostanti.

Mentre amici, parenti e colleghi arrivano sul posto, la sposa ha incontrato anche i suoi consulenti di bellezza e look per le ultime prove. Cecilia ha ripostato sulle Instagram Stories anche un breve video di Ignazio Moser in cui si vede lei in costume a prendere il sole, mentre gioca con il suo cane. “Ultimi giorni spensierati”, scrive Ignazio a corredo del video.

In realtà questo matrimonio è stato molto atteso e anche a lungo rimandato. Alla fine, dopo l’addio al nubilato scoppiettante con amiche, mamma e sorella, il giorno speciale di Cecilia è arrivato.

C’è molta attesa per i dettagli del matrimonio. Belen, la testimone, ha accompagnato Cecilia nella scelta del vestito. La soubrette ha scelto lo stesso atelier di Diletta Leotta: Atelier Emé. La maggiore accompagnerà la sorella insieme ai figli Santiago e Luna Marì, affezionati nipoti degli sposi. Alla festa canterà Tananai. La sera prima delle nozze è prevista una cena in location con la famiglia.