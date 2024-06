La Ferdinanda, la splendida Villa Medicea dove si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze il 30 giugno in Toscana

Tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A sette anni dal primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, dove hanno fatto sognare tutti con la loro storia d’amore, la coppia è finalmente pronta al grande passo. Il matrimonio si terrà domenica 30 giugno, anche se i festeggiamenti inizieranno il giorno prima. La sorella di Belen (per l’occasione damigella d’onore) e il figlio di Francesco Moser hanno deciso di sposarsi in Toscana, regione cara ad entrambi, e più precisamente nella splendida location de La Ferdinanda.

La location del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: La Ferdinanda

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno a La Ferdinanda. Aperta sui colli e sui vigneti del Montalbano, in posizione dominante sul poggio che già aveva ospitato un’area sacra al tempo degli etruschi, la Villa Medicea La Ferdinanda fu costruita nel 1596 per volere del Granduca Ferdinando I de Medici, su disegno di Bernardo Buontalenti. Si trova in località Artimino, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato.

Nel gergo locale è chiamata la Villa dei Cento Camini, poiché tanti sono i comignoli sul suo tetto. Pare infatti che Ferdinando I soffrisse di gotta, perciò aveva bisogno di tanto calore. L’architetto del Granduca, il fiorentino Bernardo Buontalenti, la fece edificare in soli 4 anni, dal 1596 al 1600. Nacque come residenza di caccia (il parco della villa, detto Barco Reale, era la tenuta di caccia della famiglia) e divenne poi anche luogo dedicato alle arti e all’otium umanistico.

L’edificio presenta una pianta rettangolare mentre la facciata è caratterizzata da bastioni che suggeriscono l’immagine di una fortezza e dallo scalone che porta al primo piano, realizzato nel 1930 dall’architetto Enrico Lusini, sulla base di uno schizzo del Buontalenti. L’aspetto militaresco scompare nella loggia e negli interni, dove i saloni sono riccamente affrescati da Domenico Cresti detto il Passignano e da Bernardo Poccetti.

Al piano terra si trovano le cantine e le sale d’armi. Accanto alla villa, c’è l’elegante struttura della Paggeria Medicea che oggi ospita un albergo con le camere che offrono una magnifica visuale sulle colline toscane: il prezzo per un notte parte da 487 euro e arriva fino agli 800 per una suite.

Nei secoli la villa ha ospitato personaggi illustri, come ad esempio Galileo Galilei, che fu chiamato a fare da precettore a Cosimo, il figlio del Granduca. Anche Leonardo da Vinci frequentava la proprietà medicea; riprova è la presenza, nell’antica cucina delle Cantine Granducali, del girarrosto realizzato su suo progetto. Come le altre ville medicee, Villa Ferdinanda è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 2013.

Una location molto ambita per cerimonie e visitabile solo su prenotazione. Immersa in un panorama mozzafiato nel cuore della Toscana più autentica è indubbiamente perfetta per ospitare eventi di un certo tipo in una cornice di charme.

Fonte: Getty Images

Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in Toscana

In un’intervista al settimanale Chi Cecilia Rodriguez ha spiegato perché ha scelto con Moser di sposarsi in Toscana, a venti minuti da Firenze: “Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”.

Per il loro sì, Cecilia e Ignazio hanno organizzato una festa in grande stile. La Rodriguez ha fatto sapere a Verissimo che i festeggiamenti dureranno in tutto tre giorni, da trascorrere insieme ai familiari e agli amici più cari: “Abbiamo deciso di dividere un po’ tutto, di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po’ più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi, con tutti i nostri amici”.