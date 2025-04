Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser separati a Pasqua, la verità sulla crisi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

Pasqua separati per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è bastato questo per accendere le voci riguardo una possibile crisi fra i due. La sorella di Belen e lo sportivo infatti, hanno scelto di trascorrere in due luoghi differenti le feste pasquali, senza pubblicare nulla sui social.

Un silenzio su Instagram e TikTok che ha alimentato indiscrezioni riguardo la loro storia d’amore e insospettito i fan, abituati ormai a selfie romantici e dediche d’amore.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi?

Cosa è successo fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? I due sono davvero in crisi? A fare chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, secondo cui dietro la scelta di trascorrere la Pasqua separati ci sarebbero altre questioni che non riguardano la coppia.

Nei giorni scorsi Cecilia aveva postato uno scatto che la ritraeva a Pasqua insieme a mamma Veronica Cozzani e al fratello Jeremias Rodriguez a Firenze. Nessuna traccia invece di Ignazio Moser, che per l’occasione era rimasto in silenzio.

Il motivo, come rivelato dal settimanale Chi, Ignazio non si sarebbe allontanato da Cecilia per via di una crisi oppure di un litigio. A tenerli separati sarebbe stato, purtroppo, un lutto. Ignazio Moser infatti avrebbe perso un carissimo amico a causa di un incidente domestico pochi giorni prima di Pasqua.

Per questo motivo l’ex gieffino avrebbe scelto di allontanarsi dai social per vivere il suo dolore. Cecilia sarebbe rimasta comunque al suo fianco, senza però rivelare i motivi dell’assenza del marito a Firenze.

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e la presunta lite con Belen

Nessuna aria di crisi dunque nella coppia che era nata qualche anno fa al Grande Fratello. L’amore fra i due procede a gonfie vele, così tanto che nelle ultime settimane si era persino parlato di una possibile gravidanza di Cecilia.

La sorella di Belen Rodriguez non ha mai nascosto la volontà di diventare mamma e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in attesa di un figlio da Ignazio Moser. Marito e moglie (i due sono convolati a nozze il 30 giugno 2024 con una romantica cerimonia) però avrebbero deciso di non svelarlo ancora, mantenendo il segreto. Ad alimentare i gossip ci sarebbero numerosi indizi fra cui una ecografia attaccata al frigo della coppia e avvistata in un video Instagram girato da Cecilia.

“Lo sanno tutti che ci stiamo provando da anni ma la mia paternità dovrà ancora aspettare – aveva confessato qualche tempo fa Ignazio Moser, svelando la sua volontà di diventare presto papà -. Stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato”. Lo sportivo aveva poi aggiunto: “Vogliamo generare il primo erede della dinastia Moser, mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.

Sembrano smentite anche le voci riguardo una lite fra Belen e Ignazio. Nelle scorse settimane infatti i due cognati avevano improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che sarebbe nato dopo un party in cui Belen Rodriguez avrebbe scherzato e parlato con Andrea Damante, ex amico storico di Ignazio Moser con cui oggi lo sportivo non ha più rapporti.