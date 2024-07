Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, chi ha fatto le fedi nuziali e quanto costano

Lo scorso weekend, tra le stupende campagne toscane, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno celebrato il loro matrimonio, un evento che ancora oggi continua a far parlare di sé. Dopo sette anni di fidanzamento, i due hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia indimenticabile, ospitata in una tenuta country chic.

I tre abiti da sposa di Cecilia Rodriguez e i preparativi

Cecilia Rodriguez è stata la protagonista assoluta del giorno delle nozze, sfoggiando non uno, ma ben tre abiti da sposa disegnati da Atelier Emé. La sua scelta ha suscitato grande ammirazione tra gli invitati, e ha fatto chiacchierare i social e tutti i giornali di lifestyle, pronti a commentare i look e a bacchettare gli errori di stile laddove opportuno.

La sposa, accompagnata all’altare da suo padre, ha scelto un primo abito elegante e raffinato, impreziosito da un lungo velo con una dedica d’amore nascosta. Successivamente, ha optato per un vestito con schiena scoperta per i festeggiamenti, concludendo la serata con un abito moderno caratterizzato da una scollatura asimmetrica e un ampio spacco. Ogni look è stato completato con splendidi gioielli in oro bianco e diamanti.

Accanto a lei, la sorella Belén Rodriguez, che ha vestito i panni di damigella d’onore con un elegante abito, e la madre Veronica Cozzani, che ha completato il suo look con raffinati accessori di perle.

Ogni particolare della cerimonia è stato curato con estrema attenzione. Cecilia e Ignazio hanno pensato veramente a tutto, dal kit di benvenuto per gli ospiti alla sessione di live sketching durante il pool brunch.

I preparativi per il suo look da sposa erano in corso da mesi, con le prime prove dell’abito iniziate già all’inizio dell’anno.

Per il grande giorno, Cecilia ha scelto delle acconciature raccolte che le hanno conferito un aspetto da moderna principessa. Come ultimo tocco di eleganza, ha indossato una serie di gioielli di diamanti della maison Messika, lo stesso brand che ha creato le fedi nuziali.

Le fedi nuziali: quanto costano

Le fedi nuziali, indossate dagli sposi all’altare, sono state firmate da Messika. I preziosi anelli, decorati internamente con l’incisione della data del matrimonio e delle iniziali “I&C”, sono stati portati dai paggetti e nipoti Santiago e Luna Marì, figli della sorella Belen. Per Ignazio, una fede in oro bianco, mentre per Cecilia, un anello con pavé di diamanti su oro bianco, entrambi della collezione Alliance Emotion.

Gli anelli scelti dagli sposi, acquistabili sul sito ufficiale di Messika, hanno un valore rispettivamente di 1.510 euro per la fede in oro bianco e di 3.950 euro per quella con pavé di diamanti. I paggetti hanno portato le fedi su un cuscinetto portafedi in seta bianca, decorato con margherite gialle, in perfetta armonia con il tema country della cerimonia.

I gioielli, un set da sogno di oltre 40.000 euro

Ma non erano solo le fedi i gioielli indossati dalla coppia. Tra le creazioni selezionate spiccano gli orecchini Fiery, gli orecchini e il bracciale Desert Bloom e l’anello D-Vibes.

Gli orecchini Fiery di Messika sono disponibili in due versioni, entrambe con diamante a goccia centrale e montatura in pavé sfumato. Il prezzo varia da 2900 a 5700 euro, a seconda delle dimensioni. Gli orecchini Desert Bloom, disponibili anch’essi in diverse dimensioni, costano tra 9900 e 25 mila euro. Il bracciale della stessa linea ha un prezzo di 26.900 euro sul sito ufficiale del brand. L’anello D-Vibes, invece, ha un costo compreso tra 1430 e 3390 euro. Oltre a questi pezzi, nelle foto del matrimonio si intravedono altre creazioni preziose che fanno lievitare il valore totale dei gioielli indossati da Cecilia a oltre 40 mila euro.