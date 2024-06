Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il 30 giugno 2024 è stato il grande giorno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia d’innamorati, infatti, è convolata a nozze, dopo ben 7 anni di fidanzamento e un primo incontro in diretta televisiva, sotto le telecamere della casa del Grande Fratello Vip. A presenziare alla cerimonia le famiglie degli sposi, ma anche alcuni ospiti vip.

Cecilia Rodriguez, semplicemente chic: voto 9

Cecilia Rodriguez ha coronato il suo sogno d’amore, sposando Ignazio Moser in una splendida villa toscana. La sorella di Belen Rodriguez ha scelto due abiti dallo stile simile per il suo giorno più bello. Cecilia Rodriguez, infatti, per la cerimonia di nozze ha indossato un vestito lineare a sirena, realizzato da Atelier Eme con le maniche lunghe e una scollatura posteriore. L’abito non aveva alcun decoro ed era adornato solo dal velo di nozze con una dedica ricamata: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. Un vestito davvero semplice ma che ha dimostrato il gusto in fatto di stile dell’ex gieffina.

In seguito, Cecilia Rodriguez ha optato per un cambio d’abito ma lo stile è rimasto lo stesso. Anche il secondo vestito della sorella di Belen Rodriguez, infatti, non presentava alcun ricamo. Il taglio dell’abito, anche stavolta dritto, era animato da un profondo spacco sulla gamba destra, da un’ampia scollatura sulla schiena e dall’allacciatura dietro il collo. Anche questa volta Cecilia Rodriguez ha effettuato una scelta chic ma, forse, poco azzardata.

Belen Rodriguez, commossa ma semplice: voto 7

Belen Rodriguez ha svolto il ruolo di damigella d’onore al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser. La showgirl argentina ha indossato, per l’occasione, un abito color beije, tinta scelta per tutti i vestiti delle damigelle della sposa. L’abito di Belen Rodriguez era senza spalline e con scollo a cuore nella parte superiore, mentre quella inferiore era morbida in chiffon. Il look della conduttrice televisiva, sembrava, però, un po’ troppo sottotono per l’importante occasione per cui è stato indossato. Forse Belen Rodriguez ha voluto lasciare del tutto la scena alla sorella?

Alla festa di nozze, però, la conduttrice televisiva ha cambiato abito e ha deciso di farsi davvero notare, indossando un vestito completamente in pizzo e aderente. L’abito trasparente era di colore grigio chiaro, con scollo a balconcino e spacco vertiginoso.

Luna Marì Spinalbese, principessina: voto 10

A portare le fedi agli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati diversi bambini, tra cui i loro due nipotini Santiago De Marino e Luna Marì Spinalbese. Il primo dei due ha presenziato al matrimonio con un completo elegantissimo e papillon. La piccola di casa, invece, ha indossato un abito da vera principessa. Il candido vestito della nipotina di Cecilia Rodriguez presentava una gonna ampia e un taglio in vita. Luna Marì Spinalbese era, di certo, la più bella della festa.

Chiara Giuffrida, seducente al punto giusto: voto 10

Tra gli invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche Nicola Ventola e la fidanzata Chiara Giuffrida. La ragazza ha scelto d’indossare un abito lungo blu elettrico con spacco sulla gamba destra. Il vestito, nella parte superiore, presentava un incrocio, lasciando, così, scoperta la schiena della fidanzata del calciatore e dei cut out anche sotto la scollatura.

Mamme degli sposi, tra alti e bassi: voto 6

Le famiglie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano, ovviamente, presenti alle nozze dei figli. Carla Merz, mamma dell’ex gieffino, l’ha portato all’altare con un abito blu di raso che, nella parte superiore era decorato da ricami brillanti e abbellito da una stola. Il vestito di Veronica Cozzani, mamma della sposa, era, invece, di colore lilla. Ma la signora ha scelto, per l’occasione un’acconciatura che fermava solo alcune ciocche dei suoi capelli dietro la nuca, lasciando il resto della chioma sciolta. Si poteva fare di meglio?