Cecilia Rodriguez darà alla luce la sua prima figlia, Clara Isabel, il prossimo ottobre. La showgirl argentina sta vivendo la sua gravidanza con grande emozione, dopo aver provato a raggiungere quest’obiettivo per diverso tempo. La sorella di Belen Rodriguez e il marito Ignazio Moser, infatti, avevano tanto desiderato diventare genitori e, adesso, il loro sogno sta per diventare realtà.

Il pancione di Cecilia Rodriguez è ormai evidente e lei lo sfoggia con orgoglio in tutti gli scatti che condivide sul suo canale Instagram ufficiale. Anche in gravidanza l’influencer è più affascinante che mai e non perde d’occhio la seduzione scegliendo dei costumi che esaltano le sue nuove curve.

Anche di recente, la sorella di Belen Rodriguez si è mostrata su Instagram con un micro bikini nero, che non la faceva passare, di certo, inosservata.

Cecilia Rodriguez, le foto in bikini

Cecilia Rodriguez sta per diventare mamma, dopo anni a coccolare i figli della sorella maggiore, Santiago e Luna Marì, in veste di zia. La showgirl è in attesa di una femminuccia e la sua gioia non potrebbe essere maggiore, visto che di recente ha anche festeggiato il primo anniversario di nozze con il marito Ignazio Moser. Al suo fianco in questo periodo di profondi cambiamenti, però, non c’è l’amata sorella Belen Rodriguez e, secondo le indiscrezioni, le due avrebbero litigato già da diverso tempo e la minore non avrebbe intenzione di riappacificarsi a breve. La stessa non ha neanche partecipato, di recente, al compleanno della nipote Luna Marì, che ha avuto luogo in Sardegna alla presenza anche del padre Antonino Spinalbese.

Malgrado questa tensione famigliare, Cecilia Rodriguez appare affascinante, come sempre, negli scatti che ha condiviso dalle sue vacanze al mare. La showgirl si trova da qualche giorno in Toscana, in compagnia del marito e, di frequente, aggiorna i suoi sostenitori con delle foto, in cui appare anche in costume.

Dopo il costume intero con scollatura profonda sfoggiato di recente, Cecilia Rodriguez ha deciso di mostrare la sua bellezza con un micro bikini nero. Nella sua galleria social, infatti, la showgirl ha incluso un selfie allo specchio, mentre indossa il capo d’abbigliamento da mare. Si tratta di un costume semplice, monocolore come dettano i trend di stagione, con un taglio triangolare e piccole strisce di tessuto sui fianchi e dietro al collo.

Grazie alle dimensioni ridotte del bikini tutti hanno potuto apprezzare il suo meraviglioso pancione. La showgirl ha accompagnato il suo look con una semplice collana in oro.

Cecilia Rodriguez, l’abito nero

Le vip non rinunciano allo stile e all’eleganza neanche in gravidanza e mostrano sui social dei look premaman sorprendenti. Così fa Cecilia Rodriguez, ma anche l’amica Giulia De Lellis, in attesa di Priscilla, e Alessandra Amoroso che accoglierà a breve la piccola Penelope.

La showgirl argentina, dopo aver condiviso le foto in bikini nero, ha immortalato anche un’uscita romantica on il marito, in cui ha scelto un look molto classico, Cecilia Rodriguez, infatti, è rimasta sulla tonalità scura, grazie a un abito lungo dal taglio dritto nero, accompagnato da un hairstyle a coda di cavallo che la rendeva ancora più chic.