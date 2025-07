IPA - Getty Images I look premaman dell’estate 2025 a cui ispirarsi, da Rihanna a Giulia De Lellis

Cecilia Rodriguez sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: diventare mamma. La showgirl, infatti, è in gravidanza e darà alla luce la piccola Clara Isabel a ottobre 2025. Anche se questo momento speciale è in parte offuscato dalla lontananza dalla sorella Belen Rodriguez, con cui sarebbe in corso un’importante lite, Cecilia Rodriguez sta provando a vivere a pieno il periodo della dolce attesa, con il supporto del marito Ignazio Moser.

I due hanno condiviso di recente degli scatti e dei video dalla Toscana, in cui erano impegnati in una giornata spensierata in spiaggia. La showgirl ha indossato, per l’occasione all’insegna del relax con il marito, un look premaman davvero sorprendente.

Cecilia Rodriguez, il costume premaman

Cecilia Rodriguez sta condividendo le emozioni della sua prima gravidanza con i suoi numerosi ammiratori, attraverso i suoi canali social ufficiali. La showgirl argentina ha raccontato come sta affrontando questo periodo così delicato che si è dimostrato essere più duro di quanto immaginasse. La sorella di Belen Rodriguez, infatti, ha rivelato di soffrire di nausea e di capire, adesso, le lamentele di chi, prima di lei, aveva affrontato la dolce attesa.

Cecilia Rodriguez, in ogni caso, ha deciso di prendersi delle ore di relax in riva al mare toscano, in compagnia del marito Ignazio Moser. L’ex gieffina ha raccontato quelle ore spensierate con una galleria di scatti social. Nelle foto digitali la showgirl ha sfoggiato un look da mare sorprendente. Si trattava, infatti, di un costume intero che accompagnava le sue dolci curve, dovute alla gravidanza, non perdendo d’occhio la seduzione.

Il capo da spiaggia di Cecilia Rodriguez, infatti, presentava una scollatura vertiginosa, che arrivava fino al suo ombelico ed era chiusa solo da alcuni laccetti, formando due cut out sotto il suo seno. Il costume intero aveva le bretelle sottili ed era confezionato in un tessuto stampato, con base arancione e un design floreale, nei colori del giallo, del bianco e del lilla. L’ex gieffina ha completato il suo look con un paio d’occhiali da sole scuri dalla forma orizzontale.

Cecilia Rodriguez, bellissima in gravidanza

Cecilia Rodriguez ha festeggiato di recente un traguardo importante: il primo anno di matrimonio con Ignazio Moser. La gioia dell’influencer per la ricorrenza è stata aumentata ulteriormente dall’attesa della loro prima figlia che nascerà in ottobre e che hanno deciso di chiamare Clara Isabel.

Malgrado i diversi chili presi in gravidanza, come lei stessa ha raccontato di recente, Cecilia Rodriguez appare sempre bellissima in ogni suo scatto social con dei look premaman che la rendono ancora più affascinante. Oltre al costume floreale con scollatura vertiginosa, la showgirl ha sfoggiato anche un bikini rosso fuoco indossato in un suggestivo video al tramonto in riva al mare, accompagnando solo con un cappello di paglia.

Ma in un precedente post social, l’ex gieffina ha condiviso anche una foto con un bikini nero e un copricostume in tinta, con laccetti sul davanti. Per i caldi giorni estivi, Cecilia Rodriguez ha indossato anche una tutina corta nera, con scollatura profonda e bretelline a incrocio.