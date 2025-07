Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mamme trendy tra bikini e tutine aderenti

I look premaman di Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non perdono di vista la seduzione e la comodità. Dal bikini dell'argentina alla tutina della romana

IPA - Getty Images I look premaman dell’estate 2025 a cui ispirarsi, da Rihanna a Giulia De Lellis

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono amiche ed entrambe stanno affrontando una delle esperienze più importanti della vita proprio nel corso dell’estate 2025. Le due influencer, infatti, sono in gravidanza e presto accoglieranno l’arrivo delle loro prime figlie. La sorella di Belen Rodriguez ha deciso di chiamare la sua bambina Clara Isabel, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scelto un nome romano per la sua pargoletta, che si chiamerà Priscilla.

Questi sono mesi che Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non scorderanno mai e che, malgrado le difficoltà della gravidanza, stanno vivendo a pieno, mostrandosi con dei look che esaltano ulteriormente le loro forme fantastiche. Nelle foto social le imprenditrici digitali, infatti, appaiono più trendy che mai con capi d’abbigliamento seducenti, che accompagnano la loro bellezza naturale.

Cecilia Rodriguez, il costume in ciniglia

Cecilia Rodriguez non perde occasione per mostrare con orgoglio il suo pancione. Dopo aver desiderato con tutto il cuore di essere in stato interessante, il suo sogno finalmente adesso si è realizzato e la showgirl e il marito Ignazio Moser si stanno godendo dei giorni di vacanza al mare, in attesa di diventare genitori in ottobre.

L’influencer argentina tiene aggiornati i suoi numerosi sostenitori condividendo diversi video e delle foto sul suo canale Instagram ufficiale da questi giorni rilassanti in spiaggia. Negli ultimi tempi, infatti, Cecilia Rodriguez ha mostrato diversi look premaman da spiaggia tra cui un micro bikini nero e un costume intero seducente con stampe floreali.

Adesso l’influencer ha nuovamente mostrato la sua bellezza prorompente con una galleria di scatti social in riva al mare, in cui ha mostrato un altro bikini perfetto per la gravidanza. Si trattava di un costume in ciniglia, uno dei tessuti di tendenza per la moda mare 2025, color corallo con design a balconcino e laccetto rosa che legava dietro il suo collo. Ancora una volta, la showgirl ha accompagnato il suo look con un cappello di paglia da cow boy bianco con dettaglio gioiello.

Scorrendo la galleria, si vede Cecilia Rodriguez con indosso anche un vestito aderente giallo burro con maniche di spessore diverso e scollatura obliqua. Ma l’influencer ha scelto per sua dolce attesa anche un abitino corto di jeans dal taglio ampio.

Giulia De Lellis, la tutina nera

Anche in gravidanza, le vip non rinunciano alla bellezza e a capi d’abbigliamento di tendenza. Così come Cecilia Rodriguez, anche Giulia De Lellis ha condiviso sui social diverse foto con dei look premaman perfetti e, di recente, è apparsa più bella che mai con una tutina nera aderente.

“Confortevole e sportivo”, così l’ex corteggiatrice ha commentato il suo look che consisteva in una seducente jumpsuit corta, che lasciava la sua schiena coperta. Anche in bici, però, l’influencer non ha perso d’occhio l’eleganza, portando con sé una capiente borsa in pelle.

Negli ultimi giorni anche Giulia De Lellis ha mostrato degli altri outfit premaman seducenti, tra cui una meravigliosa camicia da notte corta in raso color panna con del pizzo nell’orlo inferiore e superiore. Il capo d’abbigliamento presentava anche una scollatura profonda sul seno.