Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno messo da parte le divergenze del passato per la figlia. I due sono sembrati in sintonia al compleanno della piccola

La vita privata di Belen Rodriguez desta sempre molta curiosità in tutti i suoi ammiratori e, negli anni, la showgirl è stata spesso al centro delle cronache rosa nazionali. Dopo essere stata conosciuta dal grande pubblico anche per la sua storia d’amore con Marco Borriello e una successiva relazione turbolente con Fabrizio Corona, la presentatrice argentina ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con il padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino, a cui è stata anche legata dal vincolo del matrimonio.

Belen Rodriguez non ha sposato, invece, Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita, Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. La piccola di casa ha compiuto di recente quattro anni e, malgrado le divergenze del passato, i suoi genitori si sono riuniti per festeggiare al meglio questo suo giorno importante.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la reunion per Luna Marì

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno vissuto una storia d’amore da favola, visto che tra i due il sentimento è scoppiato velocemente ed è stato così forte da convincerli a diventare genitori in poco tempo. Così è nata la piccola Luna Marì e, anche se in seguito la relazione si è deteriorata, i due portano avanti con il massimo impegno la loro genitorialità condivisa.

Gli ex fidanzati, negli ultimi mesi, sono stati paparazzati insieme mentre si divertivano con la piccola di casa e il parrucchiere ha svelato a Myrta Merlino il tipo di rapporto che li lega. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono riusciti, quindi, a ricostruire un legame fatto di rispetto e affetto, dopo le tensioni del passato, come testimonia anche il recente compleanno di Luna Marì, a cui hanno presenziato entrambi i genitori.

Nei contenuti social della showgirl argentina, infatti, si scorge la presenza dell’hairstylist, che ha posato con la torta di compleanno della figlia, insieme anche a Santiago De Martino, primogenito di Belen Rodriguez. Ma l’ex fidanzato della conduttrice televisiva non è stato presente solo al momento di festa per la figlia, ma sembra che sia stato suo ospite per tutto il weekend. Nelle stories della presentatrice televisiva del giorno seguente il party, infatti, si scorge la presenza del parrucchiere nella sua casa e a tavola con lei e la sua famiglia.

Luna Marì Spinalbese, la magnifica festa

Luna Marì Spinalbese, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha compiuto i suoi quattro anni e questo giorno importante è stato celebrato con un party da favola, organizzato da entrambi i suoi genitori. Si trattava, infatti, di una festa a tema Barbie, con la presenza della protagonista del cartone animato Frozen, Elsa.

La bimba ha indossato un abito che ricordava quello indossato da Barbie nell’ultimo film e si è sottoposta a una sessione di make-up speciale, visto che la professionista le ha disegnato delle rose rosa sul braccio. I genitori hanno scelto per la festa della bambina anche un meraviglioso castello gonfiabile bianco e un distributore di zucchero a velo. La torta di compleanno della bambina era a un solo piano, completamente rosa e con tantissimi zuccherini colorati.