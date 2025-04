Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme: lui rompe il silenzio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme? L’ex gieffino rompe il silenzio e commenta i rumors emersi negli ultimi giorni dopo alcuni scatti che lo ritraevano sorridente e felice con la showgirl ed ex compagna.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme per Luna Marì

Come è noto Belen Rodriguez è mamma di Santiago, frutto del suo legame con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dall’amore per Antonino Spinalbese. Un amore frutto di un colpo di fulmine, seguito da un’estate di passione a Ibiza e dalla nascita di una figlia fortemente voluta.

Poco dopo l’arrivo di Luna Marì nel 2021, la coppia ha deciso di separarsi. Una scelta dovuta, come aveva spiegato lo stesso Antonino, a differenze caratteriali inconciliabili. In seguito era arrivata la partecipazione di Spinalbese al GF e uno scambio di accuse via social che aveva svelato l’esistenza di forti tensioni fra Belen e il suo ex compagno.

Oggi fra i due sembra tornato finalmente il sereno. Gli ex infatti sono stati paparazzati durante una passeggiata con Luna Marì, fra risate, chiacchiere e confidenze. Una giornata in un’atmosfera distesa, così tanto da lasciare presagire un possibile ritorno di fiamma.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen

A chiarire i gossip ci ha pensato proprio Antonino Spinalbese che, ospite di Myrta Merlino, ha parlato del presunto ritorno di fiamma con Belen. L’ex gieffino ha svelato di essersi riavvicinato alla showgirl, ma solo per regalare serenità a Luna Marì.

Fra i due dunque non ci sarebbe nulla di romantico, ma esclusivamente un rapporto di amicizia fra ex. “La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo”, ha svelato.

“Tu stai dicendo: il fatto di stare con Belen è importante per mia figlia?”, gli ha poi chiesto la conduttrice. “È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla”, ha concluso lui, fugando ogni dubbio.

Belen dunque resta – almeno per ora – single. La showgirl ha ritrovato la serenità dopo un periodo segnato da prove difficili e cambiamenti. Prima l’addio a Stefano De Martino, poi la depressione, infine la chiusura del legame con Elio Lorenzoni che sembrava averle regalato la felicità.

Single anche Antonino Spinalbese che presto sarà nuovamente in tv. L’ex hairstylist infatti è fra i concorrenti dell’attesissimo The Couple, il nuovo reality guidato da Ilary Blasi, in onda su Canale Cinque.

Non è ancora chiaro chi sarà in coppia con Antonino in questa sfida televisiva. Così tanto che proprio l’ex compagno di Belen Rodriguez ha lanciato un appello su Instagram, indicando le caratteristiche del suo compagno o della sua compagna ideale.

“Compensarmi in tutto, compensare i miei errori ma non io i suoi. Spero sia il leader della coppia e pensi a tutto – ha rivelato Spinalbese alle telecamere -. Non una persona impulsiva perché ci sono già io, ma ben organizzata”.

Non resta che attendere l’inizio dello show per scoprire cosa accadrà.