Secondo le ultime indiscrezioni Antonino Spinalbese dovrebbe essere stato scelto come concorrente di The Couple. Tutte le indiscrezioni sul reality game

Fonte: IPA Antonino Spinalbese

Sono passati pochissimi giorni dalla chiusura dell’edizione 2024/2025 del Grande Fratello, ma già a Mediaset si scaldano i motori di un nuovo reality show, che avrà avvio il 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Si tratta di The Couple, condotto da Ilary Blasi.

La nuova trasmissione televisiva non sarà solo un reality show, ma un vero e proprio reality game, visto che i concorrenti si sfideranno in delle prove per conquistare un importante montepremi. Grande è il riserbo riguardo l’identità dei concorrenti che prenderanno parte al gioco televisivo, anche se non mancano le prime indiscrezioni.

Secondo i rumors prenderà parte al progetto televisivo anche Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese nel cast di The Couple

Dopo un anno di pausa, Ilary Blasi torna a condurre un reality per Canale 5. Questa volta l’ex letterina sarà al timone di un nuovo progetto televisivo, The Couple, a cui prenderanno parte 8 coppie di concorrenti famosi, pronti a sfidarsi per vincere il montepremi di un milione di euro.

Alcuni partecipanti al nuovo programma televisivo sono stati già annunciati; ci sarà sicuramente Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi, che gareggerà in coppia con Pierangelo Greco, suo amico e make-up artist. Dovrebbero prendere parte alla produzione televisiva anche Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei e le ex Veline Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo.

Secondo le ultime indiscrezioni di Davide Maggio sarebbe stato selezionato per essere parte del cast anche Antonino Spinalbese: “Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà Antonino Spinalbese”. Il parrucchiere, ex fidanzato di Belen Rodriguez, si appresta dunque a tornare tra le mura della Casa più spiata d’Italia, dopo l’esperienza al Grande Fratello 2022/2023. Non è ancora trapelato, però, il nome di chi sarà il compagno di squadra del parrucchiere.

The Couple, il televoto

La prima edizione di The Couple è quasi ai nastri di partenza, dopo la fine dell’ultima stagione del Grande Fratello, in cui ha trionfato a sorpresa Jessica Morlacchi. Nelle ultime ore s’inseguono, quindi, le indiscrezioni sui nomi dei vip che potrebbero comporre il cast dei concorrenti del reality game di Canale 5.

Ma anche alcuni dettagli del regolamento del gioco stanno incominciando a trapelare. In particolare sembra che Mediaset abbia deciso di regolamentare in modo più stretto la possibilità dei telespettatori d’intervenire, attraverso il televoto, cancellando la possibilità d’esprimere la propria preferenza in modo gratuito attraverso le app, il sito internet della rete televisiva o le smart tv. A quanto pare i concorrenti di The Couple potranno essere sostenuti soltanto con il voto via sms, che prevede un pagamento in denaro e, quindi, toglierebbe la possibilità di creazione di account falsi e di voti massivi.

Il montepremi finale del reality game sarà contenuto in un forziere e i concorrenti riceveranno a ogni sfida vinta delle chiavi, che dovranno passare agli sfidanti in caso di eliminazione. Solo una di queste, però, darà la possibilità d’aprire lo scrigno e di entrare in possesso del bottino finale dello show televisivo.