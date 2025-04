Fonte: IPA Alfonso Signorini

L’importante è che la morte ci colga vivi. Vivi, certo, forse un po’ ammaccati dai tanti mesi di diretta ai quali ci ha sottoposto il Grande Fratello – lungo, lunghissimo – e che si è concluso con un finale quasi sorprendente che ci fa sperare in un futuro migliore. E non tanto per la vincitrice Jessica Morlacchi, quanto per l’assoluto talento dello show di rimescolare le carte in tavola a un passo dalla fine. Il reality di Canale5 è questo e molto altro: è un titolo irrinunciabile per l’Ammiraglia Mediaset. Un punto di riferimento che va molto oltre i numeri, che avrebbero fatto sopprimere qualsiasi altri produzione, e che la Rete ha tenuto in piedi nonostante tutto. E tutti.

La vittoria di Jessica Morlacchi

Una sorpresa? Forse. I pronostici vertevano da un altro lato, lo sappiamo, ma a pensarci bene gli indizi che portavano alla sua vittoria non erano pochi. A partire dal suo ingresso, messo al centro dell’attenzione da Alfonso Signorini, fino al ritiro turbolento arrivato dopo la furiosa lite con Helena Prestes. Le mancava troppo il gioco, ha detto l’artista al rientro, e forse non è un caso che sia stata proprio lei a essere nominata come prima finalista.

Contro tutto e contro tutti, perfino dopo che con Luca Calvani si è sfiorato il limite del consentito. Lui se n’è andato, eliminato, sparito, pouf: niente di quello che c’era stato tra loro è rimasto davvero in piedi. Un po’ per strategia e un po’ perché il racconto si era esaurito rapidamente: da un lato lei che si era praticamente dichiarata e dall’altro lui che invece pensava a cosa stava perdendo fuori. Da qui, la sua figura ha perso completamente la definizione dei suoi contorni e si è trasformata in un cane anziano che tiene compagnia alla famiglia – sornione e accogliente – fino alla zampata finale che l’ha incoronata Regina. Che dire: c’è stile.

La stravaganza di Helena Prestes

Prima e seconda classificata in ordine di apparizione, mai amiche e sempre contrapposte in un racconto che talvolta ha superato pericolosamente il confine della decenza. Bella e stravagante, per non definirla con affetto praticamente pazza, Helena Prestes ha tenuto in piedi molte delle dinamiche interne al gioco. E non solo per la storia d’amore tormentata con Javier Martinez, ma soprattutto per la capacità di comprendere nel profondo quali siano gli elementi che tengono viva la competizione.

È una vera esperta di reality e si vede, li ha fatti praticamente tutti, ma qui il tempo prolungato all’interno della gara le ha permesso di sfoderare le sua armi migliori. Vincitrice annunciata e poi superata dalla sua nemica numero 1, entra Papa ed esce Cardinale. Non ci sono bouquet di fiori gialli ad attenderla fuori, ma un’altra occasione mancata che va ad appuntarsi alla sua carriera televisiva che presumibilmente proseguirà su questa strada. Un vero peccato, se si pensa a quanto il pubblico l’abbia sostenuta fino al rush finale, bruciato dall’imprevedibilità del televoto che quest’anno è stato al centro di feroci polemiche.

Il fulmine arcobaleno di Zeudi Di Palma

È stata una delle fasi più interessanti di quest’edizione del Grande Fratello. L’intesa tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes poteva essere davvero la svolta di questa stagione e tutti abbiamo sperato, in fondo, che tra loro potesse nascere qualcosa di più profondo di un’amicizia. Quello che è successo, però, è già storia: Javier Martinez si è messo di traverso e prima ha cercato di conquistare l’ex Miss Italia, per poi ha iniziare una relazione sentimentale con la modella brasiliana che non è andata in porto.

Non è casuale che il pubblico avesse individuato Zeudi come una delle concorrenti più forti di questa stagione. Per alcuni giorni è stata addirittura una delle possibili vincitrici, una vera outsider a dispetto di tutto e tutti. Perfino di Shaila Gatta, che è stata al centro dell’attenzione fin dall’inizio ed è uscita a un passo dalla finale. Quello di Zeudi è stato un bel Grande Fratello, malgrado qualche dichiarazione di troppo, e l’idea futura potrebbe essere proprio quella di ripartire da personaggi come lei.

L’assurdità di Lorenzo Spolverato

Si è fatto strada lentamente, fino a strappare il biglietto per la finale nonostante le critiche del pubblico. Lorenzo Spolverato ha visto gatti grandi come tigri per tutto il corso della sua esistenza come concorrente: ha ordito piani diabolici, ha giocato per vincere, ha tradito perfino se stesso. E quando il televoto ha stabilito che quello a a dover abbandonare la gara era lui, è rimasto perfino stupito (Signore, sono forse io?).

E come se tutto questo non fosse stato sufficiente, a rincarare la dose ci ha pensato pure Shaila Gatta. La loro storia d’amore ha tenuto banco per tutto il tempo, fino agli ultimi giorni. Un amore tumultuoso, per il quale lei aveva pure scaricato Javier, che quando non gli è più stato utile ha definito perfino tossico. Un finale amaro come la vita, per Spolverato, che non solo non ha vinto ma ha chiuso addirittura al quarto posto.

Le ultime parole di Alfonso Signorini

È stato un abile timoniere per tutto il Grande Fratello ma, per cambiare davvero, probabilmente c’è bisogno anche di modificare la conduzione. Alfonso Signorini ha saputo rispondere a tutte le richieste della Rete, a ogni modifica utile a riportare il programma agli antichi fasti. Ci è riuscito, in parte, ma la deriva è praticamente inevitabile. Gli input esterni sono troppi e difficilmente governabili in un’epoca in cui comandano i social. E lui lo sa bene.

“Buona vita e buon Grande Fratello“, ha detto il conduttore in coda alla finale vinta da Jessica Morlacchi, lasciando intendere che potrebbe non essere lui a presentare la prossima edizione. Una cosa è certa: Mediaset non può rinunciare al reality che è un megafono televisivo e una fonte inesauribile di contenuti cui i social attingono fino alla finale. E anche dopo.