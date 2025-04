La finale del Grande Fratello conferma le aspettative e riesce a posizionarsi a un livello più alto rispetto alla media di questa stagione. Si parte subito con grandi emozioni, dato l’ingresso di una furente Shaila. Primo step di una puntata intrigante, che ha svelato infine chi ha vinto il GF.

Shaila lascia Lorenzo. Voto: 4

È una scena da telenovela, quella che vede protagonista Shaila e Lorenzo. L’ennesima di questa edizione del Grande Fratello. Lui sfrutta la relazione per accumulare gli ultimi punti simpatia. Sente la sua mancanza e le scrive una lettera. Lei, dal canto suo, ha visto per la prima volta le immagini del gioco e parlato con la sua famiglia. Il risultato? “Questo è un amore tossico”. Tutto sarebbe potuto accadere in privato e invece ci si è gettati nell’ennesima spettacolarizzazione di questo presunto sentimento.

Le lacrime di Helena. Voto: 7

Il secondo freeze di serata è dedicato unicamente a Helena. Una splendida sorpresa per lei, che ha modo di rivedere e infine riabbracciare sua sorella Mariana. Quest’ultima la rassicura e coccola, dicendole che fuori è molto amata.

Sul led, poi, vengono mostrate immagini di Javier che balla in Super Led, ma non è solo. Se ne sta con quattro ballerine, e allora Alfonso Signorini la incinta a ballare con lui: “Vai a riprendertelo”. Abbracci e tenerezza ma soprattutto le scuse di lui, che ammette d’aver sbagliato: “Avrei dovuto difenderti di più”. Anche lui, come Shaila, ha avuto modo di vedere le immagini, cambiando atteggiamento: “Puoi anche non vincere ma avevi ragione su tutto”.

Momento reunion. Voto: 7

La famiglia ha ampio spazio in questa finale del Grande Fratello, e non poteva essere altrimenti. Zeudi ritrova sua mamma e suo fratello, che le dicono quanto sono orgogliosi di lei. In seguito Lorenzo viene nuovamente isolato ma stavolta ascolta le parole di sua madre. Trova poi il peluche regalato a sua sorella e, infine, la tazza regalata a suo padre. Può dunque riabbracciare i suoi genitori.

Momento commovente anche per Chiara, che parla del rapporto complesso con suo padre. Dice d’essersi staccata troppo presto e ancora oggi se ne pente. Lui arriva, come in un film, e le dice che è “una donna eccezionale”. Lei non trattiene le lacrime e gli chiede di recuperare il loro rapporto.

A concludere il momento sorprese è Jessica, che canta Oggi sono io in passerella. Lentamente si forma un pubblico dinanzi a lei, composto da amici, parenti e alcuni ex concorrenti.

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025. Voto: 10

Il primo verdetto arriva molto presto e vede eliminata Mariavittoria (46,41%) contro Chiara (53,39%). La Minghetti saluta tutti ed è accolta dalla madre oltre la porta rossa. Zeudi è sfortunata in una pesca e va al televoto flash, mentre Lorenzo deve scegliere chi spedire al suo fianco: “Helena”.

La tensione aumenta, a un passo dall’ultimo step. Televoto chiuso e Zeudi si dice certa di stare per uscire, ma in fondo non sembra crederci poi tanto. Splendida la risposta di Helena alla domanda diretta di Alfonso Signori: “Chi esce? Ho sentito ciò che ha detto. Esce lei”. Pronostico confermato e Zeudi eliminata con il 47,15%, a fronte del 52,85% della Prestes.

Ancora un televoto flash e la sorte sceglie Lorenzo, che vuole al suo fianco Chiara: “Non guardo alle amicizie”. Di fatto la considera la più debole del gruppo, ma si sbaglia. Questa serata in particolare ha rovesciato gli equilibri e con il 42,22% di voti è proprio Spolverato l’eliminato. La delusione è evidente ma quel 57,78% parla chiarissimo.

Momento ripetuto, identico, con Jessica, che sceglie Chiara per un motivo soltanto: dovesse superare questa sfida, vorrebbe spegnere le luci insieme a Helena. Una chiusura del cerchio che il pubblico non si lascia scappare. Non c’è davvero sfida e la Morlacchi ottiene l’81,18% dei voti. Chiara eliminata dopo un mero 18,82%.

Jessica ed Helena spengono le luci della casa. Ne è passato di tempo da quando erano l’una contro l’altra. Il ritorno in casa le ha viste diverse, avendo avuto la chance di osservare certe immagini e fare autocritica. Commosse, si lasciano alle spalle la porta rossa. Raggiunto lo studio, scoprono il verdetto finale: con il 52,13% dei voti contro il 47,87%, la vincitrice del Grande Fratello 2025 è Jessica Morlacchi. Festa, lacrime e un appuntamento: “Il GF tornerà a settembre”.