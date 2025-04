Ascolti tv del 31 marzo, Costanza sfida la finale del Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Miriam Dalmazio e Marco Rossetti in "Costanza"

Serata ricca di appuntamenti televisivi quella di lunedì 31 marzo. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Costanza, mentre su Canale 5 il Grande Fratello ha chiuso questa stagione. E tra i due spunta Alessia Marcuzzi che su Rai 2 ha condotto Obbligo o verità.

Dopo il successo della prima puntata, Costanza, la serie con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, prova a bissare. Nell’episodio andato in onda su Rai 1 Toni consiglia a Costanza di chiarire con Ludovico e Marco il quale sta per conoscere la figlia Flora, ma tutto si complica per una serie di coincidenze. Intanto, in Dipartimento, Costanza è turbata dalla competitività della collega: ciò la spinge a svelare un’intuizione nel suo podcast.

Su Canale 5 Alfonso Signorini ha decretato il vincitore della 18esima edizione del Grande Fratello. Mentre su Rai 2 è tornata Alessia Marcuzzi per il secondo appuntamento di Obbligo o verità, ospiti della serata Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, Adriano Panatta insieme a Paolo Bertolucci, con la partecipazione di Herbert Ballerina.

Su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica ha ospitato l’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e si è parlato del Caso Prodi e di mafia cinese in Italia. Mentre “la musica ribelle” è stata al centro della puntata de La Torre di Babele su La7.

Prima serata, ascolti tv del 31 marzo

Su Rai1 Costanza incolla al piccolo schermo 4.044.000 spettatori pari al di 22.8% di share mentre la finale del Grande Fratello (vinta da Jessica Morlacchi) Canale5 piace a 2.690.000 spettatori pari al 22% di share; Su Rai 2 Obbligo o Verità intrattiene 609.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia 1 SpiderMan – No Way Home fa vivere le emozioni degli eroi Marvel a 1.159.000 spettatori (7%). Lo Stato delle Cose su Rai 3 segna 853.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele piace 755.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow con la novità di Elodie nei panni di co-conduttrice ottiene 819.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 361.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 307.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Access Prime Time, dati del 31 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti piace a 4.959.000 spettatori (24.6%), mentre Affari Tuoi non si smentisce e incolla allo schermo del televisore 6.386.000 spettatori (30.3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 3.006.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 TG2 Post informa 523.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine fa vivere emozioni a 1.358.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa da 1.190.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.514.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 906.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 836.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.824.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 385.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 448.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 31 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto 2.922.000 e uno share pari al 23.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.322.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto 1.804.000 spettatori (16%) mentre Avanti un altro ha convinto 2.879.000 spettatori (19.8%).