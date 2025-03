Fonte: IPA Miriam Dalmazio

Costanza è una nuova fiction Rai, collegata in maniera evidente a L’Allieva, grande successo della rete nazionale. Tratta dai libri di Alessia Gazzola, alla cui penna si devono i personaggi poi interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Replicare quel successo non sarà facile ma Costanza ha tutte le carte in regola per appassionare il pubblico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa fiction, dalla trama al cast, fino a qualche anticipazione.

Costanza, trama della fiction Rai

Come detto, alla base di questa nuova fiction Rai c’è la penna di Alessia Gazzola. Tre i romanzi che raccontano le vicende della paleontologa siciliana, trapiantata a Verona, Costanza Macallè. La trama di questa prima stagione si basa sul romanzo Questione di Costanza, edito nel 2019 da Longanesi.

Costanza è una giovane laureata e madre single. La sua piccola si chiama Flora e insieme a lei si trasferisce da Messina a Verona. Ha vinto un assegno di ricerca e la sua vita è cambiata. La città veneta non è però del tutto estranea per lei. è qui che vive la sorella Antonietta per tutti Toni. Al tempo sesso, però, all’ombra dell’Arena c’è anche Marco, suo ex amore.

Questi è un architetto in rampa di lancio, che non ha mai abbandonato la sua mente. La loro è stata una relazione molto intensa ma breve, conclusasi sette anni prima. Il loro destino si incrocerà nuovamente, mentre lei inizierà però a frequentare Ludovico, suo collega. Al tempo stesso, però, Marco si avvicina al giorno delle sue nozze con Giulia.

Costanza dovrà dunque divincolarsi tra questioni amorose e famigliari. A Verona però l’attendono anche degli antichi misteri, sepolti nel passato (letteralmente). Il suo compito sarà quello di ricostruire la vera storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia. I suoi resti sono stati rinvenuti nei pressi del suggestivo Castello di Montorio. Di fatto le eroine raccontate saranno due. Da un lato c’è Costanza e dall’altro Selvaggia, vissuta otto secoli prima.

Costanza, cast e anticipazioni

La prima puntata di Costanza andrà in onda domenica 30 marzo con una classica suddivisione in due episodi. Quattro prime serate in totale, con l’ultimo appuntamento fissato per il 20 aprile. Non è da escludere, però, che la Rai possa decidere di posticipare il gran finale, considerando la corrispondenza con Pasqua. In tal caso, dunque, la messa in onda sarebbe prevista per il 27 aprile.

Nella prima puntata vediamo la vita di Costanza cambiare per sempre. Si trasferisce da Messina a Verona, dove vive la sorella Toni. Qui deve ricostruirsi una vita, al fianco della figlioletta Flora, e trovare un equilibrio in campo sentimentale e non solo.

Intanto analizza uno scheletro che si rivela essere di Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II di Svevia. Inizia così a muoversi tra passato e presente, scoprendo i propri sentimenti e quelli di chi l’ha preceduta. Ecco il cast della fiction: